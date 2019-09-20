为海南自由贸易港建设提供有力法治保障

新华社海口9月19日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨9月18日至19日在海南就海南自由贸易港法进行立法调研时强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央关于支持海南全面深化改革开放的决策部署，扎实推进海南自由贸易港法立法工作，为推动海南建设成为新时代全面深化改革开放的新标杆、形成更高层次改革开放新格局提供有力法治保障。

调研期间，王晨召开座谈会听取海南自由贸易港法治建设情况介绍，研究推进相关立法工作。他来到海口综合保税区，了解海关监管情况，考察园区跨境电商、冷链物流等外贸新业态的发展。在海口免税店，了解培育旅游消费新热点、打造国际旅游消费中心取得的进展。考察海南省社会管理信息化平台运行情况，对运用大数据等新技术助力自由贸易港建设予以肯定。在海口江东新区，实地察看新区规划和建设情况。

王晨指出，支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，是党中央作出的重大决策部署。制定海南自由贸易港法，充分发挥法治的引领、推动、规范和保障作用，对于营造国际一流的自由贸易港法治环境意义重大，彰显了我国扩大对外开放、推动经济全球化的信心和决心，也向世界传递出中国海南将对标世界最高水平开放形态、建设中国特色自由贸易港的强烈信号。

王晨强调，要紧紧围绕党中央关于海南自由贸易港政策和制度体系建设的总体方案和步骤要求，将立法决策与改革决策精准有效衔接，同步推进法律起草准备工作。要做好立法调研，广泛听取意见建议，深入了解立法需求，加强研究论证和沟通协调，系统梳理涉及的立法问题，认真研究借鉴国外自由贸易港建设经验。海南省要与有关部门通力配合，结合省情及时提出有关立法方面的建议，通过高质量立法引领和推动高质量发展，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。

王晨一行还瞻仰了在解放海南岛战役中牺牲的烈士纪念碑并敬献花篮。

《 人民日报 》（ 2019年09月20日 03 版）

(责编：杨曦、付长超)