迎接“全屋智能”时代

【现象】近几年，“全屋智能”的概念逐渐在家装领域流行开来。顾名思义，所谓全屋智能，是指整体的智能家居系统，集智能照明、安防、影音、家电控制等于一体的整体家居解决方案。“全屋智能”实现家居产品智能化操作，可以根据环境及人的需求进行自动化运转。在这一系统中，不仅单个的家居产品能够实现智能操作，智能单品之间也可以相互连接，从而为人们带来更加智能化、个性化的家居场景。
【点评】此前，一些科幻类影视作品曾设想这样的场景：早上，窗帘会根据光线自动打开，唤醒主人；起床后，智能厨具会依照个人口味制作美味的早点；晚上回家，灯光、门窗、空调会自动开启……如今，这一切几乎都可以通过智能家居得以实现。智能家居作为一项朝阳产业，承载了人们对美好生活的期待。
数据显示，智能产品已经成为我国消费市场上的一大热点，每年都呈增长之势。从智能扫地机器人到智能音箱、智能儿童陪伴机器人，再到智能门锁、智能马桶盖等，越来越多的智能产品进入了人们的生活，成为颇具未来感的消费和生活趋势。从消费主体来看，智能产品的购买主力是爱好尝鲜的年轻人，他们对智能化产品有着更为强烈的体验和购买欲望。而在消费升级的背景下，品质化、智能化的家居产品对大众也具有强大的吸引力，使得这一领域有着成为万亿级消费市场的巨大潜力。
智能化的趋势，吸引很多厂家纷纷进入这一市场蓝海。包括互联网企业、手机企业、视频网站等在内的各领域市场主体，纷纷试水智能家居领域。有些国产品牌在这一领域布局较早，深耕多年，收获了良好的口碑。但业内人士表示，虽然当前智能家居概念日趋火热，但市场情况尚不够理想。比如一些消费者诟病较多的“伪智能”问题，以市场上大多数智能电饭煲为例，目前只能做到让用户通过手机控制开关，做饭时仍然需要用户自己操作。很多智能产品虽然能联网、能用手机端操作，但与消费者期待的“智能”仍相去甚远。
真正迈向“全屋智能”时代，仍要越过一系列技术门槛。比如，“全屋智能”要求智能家居中的所有产品运行在统一的平台上，遵循统一的标准。这就意味着要在进一步升级改善智能化单品的基础上，实现跨产品、跨品类的互动。对已经进入这一领域的厂商以及行业主管部门来说，如何携手打造更大的平台，克服产品兼容性差、难以相互连接等问题，事关长远发展。此外，智能产品还要妥善解决消费者信任问题，比如消费者担心的隐私泄露、安全及系统稳定性等。处理好机器之间、人机之间可能会出现的问题症结，才能加速智能家居产业的健康发展，让智能化更好服务人们的美好生活。
《 人民日报 》（ 2019年09月20日 05 版）
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