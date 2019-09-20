前7月服务贸易出口同比增长9.5%

新华社南京9月19日电 （记者何磊静）今年1-7月，中国服务贸易进出口总额达3.09万亿元人民币，同比增长3.2%，其中服务出口同比增长9.5%，逆差明显下降。
19日，由商务部研究院和南京市政府共同主办的2019全球服务贸易大会在南京开幕，这是商务部副部长钱克明在开幕式上透露的。
据世界贸易组织定义，服务贸易可划分为跨境贸易、境外消费、商业存在、自然人流动4种提供模式。钱克明表示，近年来，全球服务贸易增长速度明显快于货物贸易。2018年全球服务贸易出口总额5.85万亿美元，同比增长7.7%，如果按增加值统计，服务贸易占全球贸易的比重超过40%。
“展望未来，随着技术的进步，特别是人工智能、大数据、物联网等新技术引领的数字化变革，将大大提高服务的可贸易性，拓宽服务业领域贸易投资合作的广度和深度，全球服务贸易将会超过货物贸易，成为全球贸易发展新的引擎。”钱克明说。
据介绍，目前中国在17个地区开展服务贸易创新发展试点建设，鼓励试点地区在体制机制、发展模式、促进政策等方面开展探索试验。今年1-7月，中国服务进出口总额达3.09万亿元人民币，同比增长3.2%，其中服务出口同比增长9.5%，逆差明显下降；高附加值、高技术含量的知识密集型服务贸易快速发展，达到1.06万亿元人民币，同比增长10.9%，占服务进出口总额的比重达34.2%。
在大会高峰论坛上，商务部研究院发布《全球服务贸易发展指数报告2019》。报告显示，中国服务贸易综合发展指数在全球排名第20位，是唯一一个进入前20的发展中国家。
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