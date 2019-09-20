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外汇局公布8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

中国外汇市场供求基本平衡

2019年09月20日08:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京9月19日电  （记者邱海峰）国家外汇管理局19日公布的2019年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，8月份银行结售汇逆差收窄，外汇市场供求保持基本平衡。

　　根据国家外汇管理局数据，8月份，企业、个人等非银行部门涉外收付款逆差有所扩大，但综合考虑银行部门外汇收支等情况，8月份境内外汇市场供求延续基本平衡格局。主要表现：一方面，银行结售汇逆差稳中有降，8月份银行结售汇小幅逆差54亿美元，环比下降12%，同比下降64%；另一方面，外汇储备余额保持基本稳定，8月末为31072亿美元，环比增加35亿美元。

　　国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英指出，8月份，外汇市场预期总体稳定，主要渠道外汇供求平稳有序。市场主体结汇意愿上升，售汇意愿保持平稳。8月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为73%，环比上升6个百分点；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为69%，环比基本持平。在此情况下，货物贸易、直接投资仍是8月份主要的结售汇顺差项目；企业投资收益购汇季节性回落；个人结汇同比增长8%，购汇下降17%。

　　“在复杂多变的外部环境下，我国外汇市场运行的稳定性更加突出。”王春英说，8月以来，外部环境波动性明显加大，但我国外汇市场秩序保持良好，市场主体交易行为理性有序，充分说明我国外汇市场更加成熟，更能适应外部环境的变化，也体现了我国经济基本面的根本性支撑作用。

　　王春英表示：“我们将保持外汇管理政策的连续性、稳定性，不断提高跨境贸易投资自由化便利化水平，完善与更高水平开放相适应的跨境资本流动管理框架，进一步夯实外汇市场平稳运行的基础。”

(责编：杨曦、付长超)
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