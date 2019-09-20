国产芯片，再难也要走自主化之路

说起芯片，人们脑海里冒出来的词或许是英特尔，也可能是AMD，不过对于中国人来说，还有一个我们自己的芯片——“龙芯”。龙芯近20年的发展历程告诉我们，做中国人自己的芯片不是一件费力不讨好的事，而是一件即使困难也必须要做的事，因为这关乎到芯片领域最重要的一个问题——自主化。

一是要打造中国人自己的IT产业生态。

从老百姓的角度看，一款产品好不好，性能与价格是关键，至于是国外厂商还是国内厂商生产的，这一点并不重要。因此，在真正用上搭载龙芯的电脑之前，消费者的质疑与不解并不奇怪。国家为什么要发展自己的芯片技术？搞了这么多年，为什么消费者普遍还没有用上？面对这些问题，“龙芯人”有自己的选择与回答。

在他们眼中，当国家需要真正的自主CPU时，是龙芯提前做了技术积累；当国家需要自主CPU的核心技术以抗衡国外技术战和贸易战时，龙芯系列产品至少能有拿得出手的产品。

作为一般消费者，笔者和很多人一样，也没有使用过搭载龙芯的电脑，但就长远看，从国家层面看，以战略眼光看，龙芯是为中国人而做的。其中最重要的是，他们正在尝试建立自主IT产业生态。

IT产业是“解决方案为王”的产业，CPU的价值在于其承载生态通过生态建设。明确了这个方向，龙芯的基础软硬件平台不断完善，下游客户中基于龙芯CPU的软硬件研发人员已达几万人，龙芯从产业链最末端的“乙方”到开始主动组织产业链。

二是要实现人力资源和研究开发自主化。

CPU是十分复杂的系统，只有通过自主研发的实践才能真正把握其技术。即使拿到CPU源代码，看懂了每一行，上百万行代码拼起来却不知其奥妙。Intel的CPU中发现的“熔断”和“幽灵”隐患提醒人们，即使是设计者，也难以对CPU复杂度引起的安全隐患完全把握，更甭说是看别人的设计了。

况且，国外厂商为了自身长远利益考虑，其“技术授权”只是一个姿态，在核心技术上只是有限程度的开放，国内企业仍不具备核心技术及其发展的话语权。在中国企业不掌握技术时就封锁技术，掌握技术后就通过技术合作阻止自主技术发展，这是国外垄断集团惯用的伎俩。

因此，在自主研发过程中形成的技术能力才可保证国家安全，对CPU这样的核心技术，不能满足于通过合资企业获得的品牌和营销自主化。人力资源和研究开发自主化才是最根本最深刻的自主化，也是龙芯正在探索的自主化道路。

三是要走符合国内市场情况的自主化道路。

面对行业巨头的资本、技术、市场优势，龙芯如何突出重围，在国内乃至国际市场占据一席之地？空谈无用，从美好的主观愿望出发，抑或是从技术发展趋势和国家项目指南出发，皆不可取。只有一切从市场需求的实际和企业发展阶段的实际出发，来制定市场和研发计划，才能让国产芯片发展壮大。

不能光靠国家“输血”，企业要有自主生存的能力。为此，龙芯明确了一条符合市场情况的发展之路。一开始，他们从外围做起，从Intel等大企业瞧不起的“烟囱”林立的控制类系统做起，再逐渐向建立生态的中心突破。认真耕种收成不好的“盐碱地”，先填饱肚子再图发展。为此，龙芯补了不少课，补CPU微结构的课，补基础软件的课，既要耐得住寂寞，又得挡住研究和产业热点的诱惑，有时候还要承受外界的误解和质疑。但企业终于还是闯出来了，从2015年盈亏平衡开始，龙芯在市场逐渐站稳脚跟，也为未来技术高峰的冲刺打下坚实基础。

从默默无闻到家喻户晓，即使再困难，龙芯有一点始终没有改变，那就是为中国人造出自己的芯片。这条自主化之路，让我们看到了中国企业为国家和民族建设新型信息产业体系的决心、风骨与担当。

(责编：杨曦、付长超)