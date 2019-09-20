原标题：万吨中央储备猪肉投放市场

19日，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门开展中央储备肉投放工作。依据《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》，共向市场投放中央储备猪肉10000吨，增加猪肉市场供给，保障国庆节期间肉类供应。据悉，9月初，已向市场投放中央储备牛肉2400吨，羊肉1900吨。

商务部市场运行司有关人士表示，当前，我国猪肉价格上涨较多，市场消费需求有所下降，肉类进口大幅增加，冷冻肉库存保持较高水平，市场供应总体有保障。据商务部监测，近期猪肉价格涨幅趋缓，9月18日全国重点批发市场猪肉平均批发价格较前一日上涨0.1%，比9月10日上涨1.3%，日均涨幅比8月下旬回落0.8个百分点。下一步，商务部将继续密切关注猪肉市场供求和价格变化情况，加强预测预警分析、强化产销衔接，会同有关部门继续适时投放中央储备肉，保障猪肉市场供应。（记者张翼）

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