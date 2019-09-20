原标题：国企70年：在攻坚克难中做强做优

70年攻坚克难改革发展，我国国有企业用成功实践交上了一份令人满意的答卷，回答了“办成什么样的国有企业”“怎样办好国有企业”等重大问题。特别是党的十八大以来，国企改革不断向纵深推进，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，改革取得新的重大进展。国务院国资委日前召开新闻通气会，国资委及多家央企负责人围绕国企改革的实践与成效进行了详解。

国民经济发展的“顶梁柱”

“东风”劲吹，“红旗”招展，“鹰击”长空，“长剑”啸天，这些响当当的国防装备名称标注了中国航天科工集团国之重器的分量。20年来，从亏损面一度高达80%，到如今经营业绩跻身央企前10位，一系列自主知识产权的核心关键技术筑牢了高质量发展的基石。

打开2019年《财富》世界500强名单，中国石化位居第二位，也是国内企业第一位。与1983年成立之初相比，今天中国石化的资产总额、营业收入和上缴税费增长均超过100倍。

70年来，我国国有企业发挥“顶梁柱”作用，有力推动了中国经济强劲发展。数据显示，1978年至2018年，全国国有企业实现营业收入、利润总额年均分别增长11.9%、10.3%；2018年全国国有企业资产总额、所有者权益分别达到1978年的247.1倍和130倍。

“70年来，我们党领导国有企业披荆斩棘、砥砺奋进，国有企业体制机制发生了深刻变化，逐步成为面向市场竞争的、以质量效益为导向的现代企业，国有企业实力和竞争力显著提升，为推动我国经济社会发展、科技进步、国防建设、民生改善作出了历史性贡献。”国务院国资委副主任、党委委员翁杰明指出。

大国重器的责任担当

从造出第一辆解放牌汽车、第一辆东方红拖拉机开始，到逐步建立起独立的、比较完善的工业体系和国民经济体系，形成了中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网等全方位的建设能力……70年来，国有企业发挥了无可替代的巨大作用。

新中国成立初期，国家集中财力、物力，建设和发展了一大批国有企业，仅“一五”期间，全国就开展了1万多个工矿建设单位的施工，包括156个重点建设项目。改革开放以来，国有企业在能源、交通、建筑、高端装备制造、新材料等重要产业领域取得了一系列重大突破。特别是党的十八大以来，国有企业综合竞争力不断提高，在落实“一带一路”倡议，服务国家开放发展中承担了一大批示范性带动性重大项目和标志性工程，在载人航天、探月工程、深海探测、高速铁路、特高压输变电、移动通信等领域取得了一批具有世界先进水平的重大科研成果。2019年，进入《财富》世界500强的中国企业有129家，其中国有企业达到89家。

翁杰明表示，一方面，国有企业发挥“主力军”作用，充分彰显了大国重器的责任担当。另一方面，国有企业发挥“先锋队”作用，贯彻落实新发展理念，模范履行社会责任。从承担煤电油运等基础产品供给到投入基础设施和公共服务设施建设，从带头推进节能减排到积极参与脱贫攻坚，从重大自然灾害时冲锋在前到重大活动中勇挑重担，国有企业都发挥了重要支撑和保障作用。

书写高质量发展新篇章

党的十八大以来，国企改革蹄疾步稳，不断突破发展桎梏，向着建设世界一流企业加快推进。

中国特色现代国有企业制度建设取得突破性进展：中央企业集团层面和子企业功能界定与分类工作全部完成；中央企业集团层面和2600多户全民所有制子企业全部完成公司制改制；83家中央企业建立了外部董事占多数的董事会……

“国有企业与市场经济进一步深度融合，一系列体制机制改革的完成，为国企完善公司治理、建立灵活高效的市场化经营机制奠定了基础。特别是党组织在公司治理中的法定地位更加明确巩固，加强党的领导和完善公司治理实现了融合统一。”翁杰明指出。

灵活高效的市场化经营机制加快建立，混合所有制改革成为国企改革的重要突破口。目前有三分之二的中央企业引进了各类社会资本，半数以上的国有资本集中在公众化的上市公司。2013至2018年实施混改的央企子企业中，混改后实现利润增长的企业超过七成。党的十八届三中全会以来，通过18组35家企业重组，中央企业由113户调整至96户，国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域不断集中。以管资本为主的国有资产监管体制进一步完善，企业有了更多发展的自主权。

（本报记者 温源）

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