原标题：“世界历史上最伟大经济奇迹”

【70年：世界看中国】

应中国官方邀请，英国“四十八家集团俱乐部”主席斯蒂芬·佩里将于本月下旬前往北京，观摩国庆70周年庆典活动。近日，他在北伦敦家中接受记者采访时指出，新中国成立70年来，不仅创造了人类历史上的“经济奇迹”，而且在国际影响力、维和、人权等方面取得令人瞩目的成绩。

佩里表示，自己的父亲杰克·佩里曾经时常讲到新中国成立不久时的样子。1953年，杰克·佩里率领英国企业家代表团访华，见到的是一个满目疮痍的国家。“父亲告诉我，那时的中国被战争完全摧毁，非常贫穷。中国历史上曾经历数百年的繁荣时期，但是在1840-1949年期间，从欧美列强对中国的占领，到抗日战争，破坏程度是悲剧性的。新中国刚成立时，经济落后，疾病众多，人均寿命短，当时鸦片和娼妓问题还存在。当我父亲决定前往中国建立贸易联系时，所有人都认为他和一个被破坏成这样的国家做贸易，肯定是疯了。”

后来，佩里本人在他与中国数十年的不解之缘中，见证了中国经济的起步和腾飞，改革开放的成功。佩里也因为他对新中国的贡献而在2018年获得中国改革友谊奖章。他说，新中国70年时间内，从一种完全被破坏的状态，发展成为世界上最先进的国家之一，中国政府和领导人们功不可没。他以新中国铁路发展成就说：“世界上70%的高铁网络在中国，美国这样一个需要高铁的国家，却远远落后。”他说，新中国70年的变化是“世界历史上最伟大的经济奇迹”。

中国经济实力的增强，也在不断提高自己的国际影响力。佩里说：“曾经当大家凑在一起讨论世界大事时，如果有人问中国是怎么想的，很多人会说，他们怎么想无关紧要。但是，现在中国的想法在每一个全球性话题上都至关重要。中国改变了世界的形势，改变了世界的政局。”他尤其表示，中国影响力的提高固然对中国自身利益有利，但是其中更多的是，中国利用自己的影响力，在促进全球共享繁荣和改善世界各国人民的经济状况。“中国是为全球利益而努力，这是一种人类命运共同体的哲学。”

中国崛起了，但是中国不会称霸。佩里认为，数十年后，中国将成为世界经济实力和军事实力最强大的国家，但是，中国在全球安全中不会像美国那样成为一种压制性力量。“我认为中国不希望成为超级大国，不想让不同的国家相互为敌而自己从中渔利或者分而治之。美国很有必要向中国了解，什么是命运共同体，为就此与中国接触沟通。人类命运共同体是世界的核心哲学，而美国却没有具有同样影响力和地位的哲学。”

佩里认为，美国对中国在采取一种错误的战略。“贸易战完全是浪费时间，中国对此早有准备，并知道如何应对。他们打败了比自己更加强大的日本人，同样能够面对美国人。中国对美国战术的研究，远远超出美国对中国的研究。所以，美国人所采取的每一个动作，中国都预料到了并采取了准备。但是，反之，美国人未必能够应对。美国人不喜欢让别人来设置日程表，多年以来，都是他们在负责世界大事。英国历史上也曾如此，但是现在他们已经接受了别人来设置日程表。”

佩里在采访中特别指出中国人权状况的改善。“中国人民享受的人权有巨大的增加。我记得第一次去中国的时候，农村地区的人很难找到工作，他们甚至连和谁结婚，都要经过生产队的批准。他们那个年代的生活是很受控制的。据我观察，现在中国人民可以自由选择自己的生活方式。很多人批评说，中国的治理方式与西方民主不同，但是，我认为这是在用一种很狭隘的方式来丈量人权。英国人权也是慢慢发展起来的，近200年工业革命历史期间，妇女是没有选举权的，这就是说那时的政府是不具有代表性的。”

佩里表示，中国对世界最大的贡献之一是，中国是世界经济增长的主要源泉，而世界面临的主要问题正是经济增长乏力。他说，中国没有关闭自己的边界，中国对外界敞开大门。“中国同样在维和中对世界贡献巨大。中国参与维和，不仅增加了全球维和人员的数量，而且改变了维和的关注点。历史上，维和的主要目的是确保隔离线和维护西方利益，中国参与的维和更重视在相关地区不同人民之间找到解决方案。”

（本报伦敦9月19日电 本报驻伦敦记者 林卫光）

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