工业增加值增长971倍 数字经济规模超30万亿

人民网北京9月20日电 （记者车柯蒙）工业是立国之本、强国之基，信息化是推动时代进步的强大引擎。今日，工业和信息化部部长苗圩在国新办举行的新闻发布上表示，新中国成立70年来，我国始终把实现工业化作为国家经济建设的战略重心，高度重视并抓住信息革命的历史性机遇，针对不同阶段的形势任务，实施正确的发展战略和政策举措，中国的工业通信业发生了巨大变化。

工业经济规模跃居全球首位

经过70年的发展，我国工业经济规模跃居全球首位。我国已经拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，形成了独立完整的现代工业体系。

1992年我国工业增加值突破了1万亿元人民币大关，2007年突破了10万亿元大关，2012年突破了20万亿元，2018年突破了30万亿元。

工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的30多万亿元，按不变价计算增长约971倍，年均增长11%。

2018年，我们国家的制造业增加值占全世界的份额达到了28%以上，成为驱动全球工业增长的重要引擎。在世界500多种主要工业产品当中，有220多种工业产品中国的产量占居全球第一。

建成全球规模最大信息通信网络

70年来我国建成了全球规模最大的信息通信网络，光缆长度超过4500万公里，电话用户总规模达17亿户，互联网宽带接入用户达到4.4亿户，网民数量8.54亿。

我国积极推进宽带中国的建设和网络的提速降费，2014年以来，固定和移动宽带平均下载速率提升近7倍。

光纤进户的比例达到了91%，100兆以上用户数占比达79.4%，世界领先。

技术创新能力大幅提升

随着创新驱动发展战略的深入实施，我国在主要领域和方向上实现了“占有一席之地”的战略目标，工业通信业技术创新能力大幅提升。

2017年全国规模以上工业企业研发投入的强度由2004年的0.56%提高到2018年的1.06%，规模以上工业有效发明专利数达到了93.4万件，比2004年增长了29.8倍。

我国自主研制的复兴号高速列车、第三代核电“华龙一号”等都达到国际先进水平，涌现一批以华为、中车等企业为代表的领军制造企业。

以移动通信产业为例，我国历经“2G跟随、3G突破”，实现了“4G同步”、“5G引领”的历史性跨越，5G标准必要专利数量全球第一。在信息通信技术的强力牵引下，截至2018年底，我国数字经济规模达31万亿元，占国内生产总值的比重达到1/3。

工业化和信息化深度融合

70年来，我国工业化和信息化深度融合进一步加快，智能制造发展取得了积极成效。制造业数字化、网络化、智能化水平不断提升。

截止到2019年6月，企业数字化研发设计工具普及率达69.3%；关键工序的数控化率达49.5%。

同时，开展网络化协同、服务型制造、大规模个性化定制企业比例，分别达到了35.3%、25.3%和8.1%。

工业互联网发展迈出坚实步伐，国内具有一定影响力的工业互联网平台超过了50家，重点平台平均连接设备数量达59万台。

2018年，数字经济的规模达31.3万亿元，居全球第二位。互联网、大数据、人工智能加快与实体经济深度融合，为我国抢抓第四次工业革命机遇奠定坚实基础。

中小企业蓬勃发展

70年来，我国的中小企业、民营企业蓬勃发展，从小到大，由弱到强，在增加就业、稳定增长、促进创新方面发挥了独特的重要作用，作为国民经济生力军的作用也日益凸显。

截止到2018年底，我国中小企业的数量超过3000万家，个体工商户数量超过7000万户，贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。

(责编：车柯蒙、付长超)