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解决复杂问题，需要开动脑筋

“隆东腔”微信公号

2019年09月20日19:00  来源：“隆东腔”微信公号
 
原标题：解决复杂问题，需要开动脑筋

       这几天，热点新闻不少。

　　刚刚还沉浸在沙特石油设施遭袭事件的扑朔迷离中，半夜又被周杰伦的新歌刷屏。

　　纷繁的消息中，隆东腔更关注的是这条——

　　在庆祝新中国成立70周年之际，授予42人国家勋章和国家荣誉称号。其中，原中国驻美国大使、第九届全国人大常委李道豫被授予“外交工作杰出贡献者”国家荣誉称号。

　　国家级荣誉代表了一种价值导向，传递出什么信息？

　　不妨看看李道豫的公示简历。里面有这样一段描述：任驻美国大使期间，积极宣传我国改革发展取得的辉煌成就，巧做工作，善于斗争，妥善处置中美关系，坚定捍卫国家利益。

　　李道豫任驻美大使的时间是从1993年4月开始的，中美关系正面临新的冲击。

　　刚上台的新一届美国政府以取消最惠国待遇威胁中国作出相应让步。时任美国国务卿克里斯托弗“极限施压”般对李道豫说：“你看钟表正在嘀哒响，中国这一年里要是不让步，就等着最惠国待遇被取消。”

　　挑战远不止于此，接踵而至的有“银河号”事件，美国国会反对北京申奥事件，等等。随后几年，还有台海危机、美国对华政策大辩论等。

　　件件棘手，步步惊心。

　　可见，中美关系从来不是一帆风顺的，不同的时代有不同的难题。

　　关键在于想办法解决问题，而不是自乱阵脚、惊慌失措，更不是从情绪出发，逞一时之快。

　　怎么应对？

　　总的原则是把握大势、求同存异，关键词是苦练内功、善于斗争。

　　鉴于两国历史、文化不同，社会制度和经济发展水平相异，在一些问题上存在不同看法在所难免，存在分歧很正常。

　　这时候，打破僵局就需要接受“和而不同”，以暂时搁置争议来寻求最大共识。

　　这也是中美关系能够历经风云变幻，不断向前发展的经验所在。

　　求同存异，需要以实力为后盾。当时，便是要继续坚定不移地推进改革开放，做好自己的事情。

　　求同存异，需要坚持原则性与灵活性相结合。换句话说，要在坚定捍卫国家利益的基础上，以斗争求团结、求合作、求共赢。概括起来便是“巧做工作，善于斗争”。

　　这些听起来有些抽象，但是字字千钧，背后是无数实践，其艰辛是千言万语难以描述的。

　　后来的结果，大家都知道了。

　　一切历史都是当代史。历史无言，但是会给当下以启示。

　　一年多来，中美在经贸问题上“谈谈打打，打打谈谈”，中方的应对有理有利有节。我们不讳言贸易战给中方带来了挑战，但美方也并不舒坦。

　　贸易摩擦持续到现在，在事实面前，没有人可以对“贸易战没有赢家”的道理轻描淡写。因为痛感是实实在在的。

　　大象打架，草地遭殃。这种痛感也让共处于全球价值链上的各国深切体会到了。

　　大家可能没注意到，9月份以来，在北京有多场外事活动，来的嘉宾身份都不一样，但是“中美通过磋商合作解决经贸问题”是他们共同的呼吁。

　　日本经济界代表团表示，日本经济界坚定支持自由贸易，期待中美双方通过谈判妥善解决贸易争端。

　　刚结束第12次访华之旅的德国总理默克尔也说，单边主义、保护主义也给德国带来不利影响。各方应致力于通过对话协商妥善解决分歧和摩擦。

　　前来参加中美企业家对话的美方代表说得更直接：美国企业对中国扩大开放新举措感到鼓舞，将秉持长远眼光看待当前美中经贸摩擦，反对削弱同中国经济关系的作法，绝不愿看到美中经贸脱钩。相信双方一定能够找到推动美中关系持续前行的办法。

　　人心所向就是大势所趋。

　　看中美关系，既要看“时”，更要看“势”，这样才不会被一时一事所惑。

　　所谓合作有原则，淡定有底气，这种底气既建立在中国经济过去一年多来所表现出的韧性、潜力和回旋余地上，更建立在中方对合作共赢的时代潮流的把握之中。

　　随着第13轮中美经贸高级别磋商的临近，自9月5日中美牵头人通话之后有所转圜的形势出现进一步缓和，可谓是顺应了各国的普遍期待。

　　中方公布了第一批对美加征关税商品第一次排除清单；

　　美方推迟对2500亿美元商品上调关税的时间，作为“善意的表示”；

　　中方开始就购买美国农产品进行询价、采购；

　　中央财办副主任、财政部副部长廖岷应邀率团访美磋商；

　　美国贸易代表办公室(USTR)公布了3份对华加征关税商品排除清单通知，超过400项商品在免于加征关税之列。

　　“双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。”

　　——想必此刻，大家对5日双方牵头人通话消息中的这句话有了更直接、更具体的感受。

　　不过，事非经过不知难，前车之鉴有点多，大家对接下来的走势仍在观察。不可否认的是，任何朝着解决问题的方向而行的努力都是值得欢迎和鼓励的。

　　毕竟，斗，因问题而生；谈，则是为解决问题而去。

　　（原题为《解决复杂问题 需要开动脑筋》）

(责编：庄红韬、付长超)
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