王新哲：加快推动我国装备制造业向全球产业链中高端迈进

人民网北京9月20日电 （任妍）9月20日上午，第五届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会在广东省佛山市隆重开幕。广东省委副书记、省长马兴瑞，广东省副省长陈良贤，工业和信息化部总经济师王新哲等出席开幕式并致辞。

王新哲在致辞中强调，装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业，是推进经济高质量发展的主战场，是实现人民对美好生活向往的重要支撑。近年来，工信部深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，大力实施创新驱动发展战略，我国装备制造业保持了持续快速发展的良好势头，取得了举世瞩目的巨大成就。

王新哲指出，当前世界正处于大发展大变革大调整时期，重振以装备制造业为主体的实体经济，已经成为大国竞争博弈的战略重心。工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央国务院的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，紧扣国民经济和国防建设迫切需求，从研发-工程化-产业化三个环节协同发力，补齐重大短板，夯实发展基础，提升创新能力，着力打造更具活力的产业生态体系，加快推动我国装备制造业向全球产业链中高端迈进，为我国现代化经济体系建设和经济高质量发展提供有力保障。

一是大力推进创新。建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系，充分调动全社会力量协同创新，加快突破重点领域关键核心技术，加速推动科技成果产业化。

二是打造产业集群。着力推动工业互联网、5G、人工智能等新一代信息技术与装备制造业深度融合，大力培育一批创新型领军企业、“专精特新”小巨人企业，以及专注细分领域的“单项冠军”企业，加快促进装备制造业迈向全球价值链中高端，打造若干特色鲜明、具有世界影响力的先进高端装备制造业集群。

三是夯实产业基础。以实施工业强基工程为重点，开展“一揽子”突破行动和“一条龙”示范应用，提升产业基础能力。支持上下游企业加强产业协同和技术合作攻关，增强产业链韧性，提升产业链水平，打造具有战略性和全局性的产业链。

四是优化发展环境。深化“放管服”改革，消除阻碍创新要素合理流动的人为因素。完善基础设施和公共服务体系，深入推进产融合作，降低营商成本,缓解中小微企业融资难融资贵等问题。加快发展中国特色工业文化，大力弘扬企业家精神和工匠精神。加强新工科建设和技能人才培养,加快培养并形成一支懂装备制造、懂信息技术、懂管理的专业化人才队伍。

五是深化开放合作。秉承开放创新的理念，以“一带一路”为引领，进一步落实汽车、飞机、船舶等行业对外开放政策，坚持内外资企业一视同仁，持续加强国际交流与合作，积极融入全球产业和创新体系，在高水平扩大开放中实现高质量发展。

本届珠洽会以“珠西智造、装备未来”为主题，将举办展览交易、项目签约、投资推介、行业高端论坛等活动。珠洽会已经成为广东省装备制造业最重要的招商引资平台，前四届珠洽会签约的945个项目中，动工率达到71.5%。

(责编：任妍、付长超)