人民网北京9月20日电 （记者庄红韬）9月20日，第八届全国商务诚信建设大会在京举行。本届会议围绕推进信用立法研究、信用联合惩戒实施、探索信用监管新机制、规范信用修复机制、打造诚信营商环境等议题，从理论和实践相结合的层面进行了充分交流与研讨。

大会由中国国际电子商务中心主办，北京国富泰信用管理有限公司、北京商信建经济信息咨询有限公司、中国商务信用联盟等承办。

中国国际电子商务中心党委书记姚广海在致辞中表示，当前以信用为核心的新型社会治理机制正在逐步建立，信用监管手段日益完善，联合激励和联合惩戒措施初见成效。与此同时，在构建“企业自治、行业自律、社会监督、政府监管”的社会信用体系格局中，仍需要鼓励和调动社会力量，形成社会信用体系建设合力。

商务部市场秩序司原巡视员温再兴在致辞中表示,加强商务诚信建设是贯彻落实社会信用体系建设总体部署的重要举措和社会信用体系建设的重点。商务部一直将商务诚信建设工作摆在重要位置，统筹推进商务信用建设，在商务领域推动实施全过程信用监管，加快构建商务领域以信用为核心的新型监管体制，打造良好消费环境和营商环境。

国家市场监督管理总局信用监管司信用建设处崔迎琪处长围绕市场监管总局职责介绍了推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，推行信用监管和“互联网+监管”等方面开展的工作情况。

商务部研究院信用研究所所长韩家平围绕加快推进信用立法工作、规范信用修复机制、保障市场主体权益等方面阐述了最新的研究成果。

国家信息中心中国经济信息网研究员孙小丽结合城市信用监测、信用信息共享平台建设等情况介绍下一阶段社会信用体系建设的重点内容。

中国商务信用联盟理事长陈登立、沈阳农村商业银行股份有限公司副行长朱志强、广州拓开着电子商务有限公司董事长富裕灵、多点生活（中国）网络科技有限公司副总裁任中伟等分别从第三方信用服务机构参与信用协同监管、金融服务机构助力地方诚信建设、数字化助推零售行业诚信发展等方面发表了主旨演讲、分享了各自的诚信建设经验。

来自商务部、国家市场监督管理总局、国家信息中心、行业商协会、金融机构、信用机构、诚信企业、媒体代表等近300人参加了会议。

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