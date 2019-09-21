中秋旅游收入排名：这两省份超百亿 你贡献了多少？

游客在漠河市北极村中俄界江边合影。 王景阳 摄

中秋旅游收入排名出炉：这两省份超百亿！你贡献了多少？

中新经纬客户端9月21日电(熊家丽)截至9月20日，全国至少已有16个省份公布了中秋假期旅游数据，其中2省份旅游收入超100亿。中秋小长假已结束，国庆假期即将来临，哪些高速路段容易堵？快来了解一下吧！

两省份旅游收入过百亿

经文化和旅游部综合测算，2019年中秋节期间，全国接待国内旅游总人数1.05亿人次，同比增长7.6%；实现国内旅游收入472.8亿元，同比增长8.7%。

中新经纬客户端梳理发现，在已公布旅游数据的16省份中，湖南在中秋节期间的旅游收入最高，达137.84亿元；新疆位列第二，收入为117.08亿元。同时，湖南和新疆也是“唯二”旅游收入超过100亿的省份。

贵州和湖北两省份旅游总收入位居排行榜第三、四位，分别为92.30亿元和81.86亿元，位居第五的河南中秋节期间旅游总收入为79.65，距离80亿大关仅“一步之遥”。

从接待游客人数来看，中秋小长假期间湖南接待的游客数量最多，为2092.84万人次，湖北次之，为2010.01万人次。此外，河南、山西、贵州和重庆等4省份接待游客总数均超过1000万人次。此前文旅部公布的数据显示，相比五一、端午等小长假，中秋出游中，两代、三代同游的人次占比提升约14%。

中国旅游研究院与中国电信联合实验室发布的报告指出，中秋节假日期间全国各地旅游较为均衡，游客接待较多的有广东、江苏、河南、河北、山东、四川、广西、湖南、浙江和陕西等省份。

赏月、夜游成中秋假日旅游关键词

2019年中秋节期间，各地文化和旅游产品供给充足，民俗活动丰富多彩。赏月、夜游成中秋游亮点。

例如，河南少林寺景区举行第三届“中秋望月诗会”，嵩阳书院举办“中秋祈福 弘扬传统”文化活动；福州推出登高赏月、古厝赏月、露营赏月等12条赏月主题旅游线路、20余场文旅节庆活动；上海举办了第30届旅游节，19个国家和地区的32支方队参与巡游，吸引了30万市民游客观看。

武汉、西安、重庆、厦门、成都等城市成为城乡夜游的网红打卡地，周庄古镇、乌镇、南浔古镇、同里古镇、磁器口古镇、青岩古镇、云水谣等古镇都上演了灯光秀。

中国旅游研究院与中国电信联合实验发布的报告显示，中秋节期间以灯光为主题的夜间旅游产品非常丰富，游客夜游参与度高、消费旺。文化游览人均花费在501-1000元，其中，购物(包括工艺美术品等)和餐饮占比最高，分别为33.3%和30.8%。

资料图。中新经纬摄

国庆假期出行预测，这些地方可能堵

中秋假期刚结束，国庆假期就已经“在路上”了。国庆七天假期，全国收费高速免费通行，哪些城市旅游“火爆”？哪些景区人流量大？哪些高速路段易拥堵？

根据百度地图发布的《2019年国庆节假期出行预测报告》，预计国庆假期前往北京的游客人数将会远超往年，北京将蝉联全国热门旅游城市榜首位置。此外，上海、杭州、苏州、南京，以及“西部三巨头”成都、重庆、西安等城市近年来热度高居不下，纷纷上榜十大热门旅游城市。

热门景区中，报告指出，人文景观相对自然景观占比更多。其中北京的景区热度极高，故宫、天安门、天坛等景点均上榜十大热门景区，且故宫名列第一。此外，上海外滩、嘉兴乌镇、成都宽窄巷子、重庆洪崖洞等地也人气颇高。值得注意的是，国庆期间全国天气温度适宜，适合游玩，热门景区周边的路网交通拥堵情况也会随游客到访量的激增而加剧。

交通方面，交通运输部科学研究院联合行业机构最新发布的《2019年国庆节假期出行预测报告》显示，预计国庆假期，全国高速去程易堵路段主要分布在长三角和珠三角地区。江苏省境内的常台高速从科泾路坝桥到董浜枢纽南向北路段，广东省境内的广昆高速富佛立交东向西路段，预计交通流量比较大。

返程方面，预计易堵路段主要集中在津京冀地区。北京市境内的京藏高速康庄桥附近西向东进京方向路段，北京地区的京承主线站、杜家坎主线站和白庙主线站，既是去程易堵排名在前的收费站，也是返程易堵收费站，通行压力较为明显。(中新经纬APP)

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