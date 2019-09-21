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中国成为唯一拥有全部工业门类国家（锐财经）

本报记者  李  婕

2019年09月21日03:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　C919大飞机一飞冲天、复兴号高速列车在大地奔驰、第三代核电“华龙一号”精彩亮相……一批批重大技术装备问世，标志着制造业核心竞争力的提升；华为、中车、海尔……一批来自中国的领军制造企业活跃在当今的国际舞台，象征着工业整体实力的今非昔比。

　　工业是立国之本、强国之基，信息化是推动时代进步的强大引擎。新中国成立70年来，中国工业走过了发达国家几百年的工业化历程，工业通信业技术创新能力大幅提升，基础支撑力量不断增强，挺起了中国经济的脊梁。9月20日，国新办举行新中国成立70周年工业通信业发展情况发布会，介绍了有关情况。

　　工业成就“第一制造大国”

　　新中国成立70年来，中国工业面貌发生了翻天覆地的变化。工业和信息化部部长苗圩用几个关键词概括了70年工业发展的成就。

　　“第一制造大国”。中国工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的30多万亿元，按不变价计算增长约971倍，年均增长11%。根据世界银行数据，2010年中国制造业增加值超过美国成为第一制造业大国。2018年，中国制造业增加值占全世界的份额达28%以上，成为驱动全球工业增长的重要引擎。

　　“完整的工业体系”。中国高度重视工业体系的建设，从第一个五年计划开始就把有限的资源重点投向工业部门，为此后的工业化发展奠定了坚实的基础。经过70年的发展，中国成为全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家，在世界500多种主要工业产品当中，有220多种工业产品中国的产量占居全球第一。

　　“创新驱动发展”。2017年全国规模以上工业企业研发投入的强度由2004年的0.56%提高到去年的1.06%，规模以上工业有效发明专利数达到93.4万件，比2004年增长29.8倍。发电设备、输变电设备、轨道交通设备、通讯设备等产业都已经处于国际领先的地位。

　　“两化深度融合”。中共十八大以来，工业化和信息化深度融合进一步加快，智能制造发展取得了积极成效。截至今年6月，企业数字化研发设计工具普及率达到69.3%；关键工序的数控化率达到49.5%。2018年，数字经济的规模达到了31.3万亿元，居全球第二位。

　　通信服务千家万企

　　从电报到电话，从BP机到大哥大，从模拟机到智能机，从电脑上网到手机上网，盘点这些信息通信的工具，每个家庭里都藏着一部中国信息通信业的发展史。

　　苗圩介绍，70年来，信息通信业在服务人民群众生活、支撑经济社会发展方面发挥重要作用。

　　——服务人民群众生活，解决覆盖少、网速慢、资费贵三大难题。

　　针对覆盖少难题，70年来中国建成了全球规模最大的信息通信网络。中国人口占世界人口大概1/5，但4G基站数量占到全球一半以上，意味着平均每个人享受的信息基础设施水平远远高于世界平均水平。

　　针对网速慢问题，积极推进宽带中国的建设和网络的提速降费。2014年以来，中国固定和移动宽带平均下载的速率都提升近7倍。现在光纤进户的比例达到了91%，100兆以上的用户数占比达到了79.4%，处于世界领先水平。

　　针对资费贵问题，取消了用户手机国内电话的长途费用、漫游的通话费、流量漫游费。与5年前相比，固定网络和手机上网流量的资费水平降幅都超过90%。

　　——支撑经济社会发展，通信基础设施快速提升。

　　目前，中国在5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设方面与世界同步发展，甚至有局部领先的态势；同时，新业态新模式不断涌现，诞生了像华为、阿里巴巴、腾讯等世界级的企业，催生了电子商务、共享经济等新业态，自动驾驶、智能家电、VR/AR、远程教育、远程医疗等领域的应用方兴未艾。

　　中小企业活力充沛

　　许多人不知道，在C919大飞机一飞冲天的背后，有着一条包括上海、陕西、四川、辽宁等20多个省市、200多家企业近20万人参与的民机产业链，一批有实力的民营企业也进入了大型客机的研制体系。中国工业整体实力的崛起，同样离不开千千万万的民营、中小企业。

　　截至2018年底，中国中小企业的数量超过3000万家，个体工商户数量超过7000万户，贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。今年上半年，中国平均每天新登记的企业数达到了1.94万户，其中绝大多数都是中小企业。“70年来，我国的中小企业、民营企业蓬勃发展，从小到大，由弱到强，在增加就业、稳定增长、促进创新方面发挥了独特的重要作用，作为国民经济生力军的作用也日益凸显。”苗圩说。

　　当前，聚焦中小企业发展的难点痛点，一些推动政策正在加快落地落实。包括清理拖欠民营企业、中小企业的账款，今年将完成清理一半以上拖欠账款的目标任务；推动缓解小微企业融资难、融资贵的问题；提升中小企业竞争力，加强对专精特新“小巨人”企业培育；提高中小企业服务实效等。

　　“随着中央和地方一系列支持中小企业发展的政策落实，中小企业发展将会面临更多机会、更大的空间和更强的活力。”苗圩说。

(责编：岳弘彬)
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