原标题：今年秋粮生产形势总体较好：稻菽飘香 丰收在望

“七月十五定旱涝，八月十五定收成”，我国农业生产再传捷报。农业农村部9月21日在北京宣布，今年粮食有望再获丰收。目前，全国秋粮已陆续开始收获，今年秋粮生产形势总体较好，除局部遭受旱涝灾害外，大部地区作物长势好、呈增产趋势，再加上夏粮、早稻已丰收到手，如果后期不发生大的自然灾害，又将是一个丰收年。

历经春种、夏管，广大农民正迎来一年中最重要的时刻。从南到北，五谷丰登、稻菽飘香，田野里是隆隆的农机声。南方金灿灿的稻田、华北平原的玉米、西北的马铃薯、东北黑土地的水稻和大豆，各地根据不同区域、不同作物的成熟期，合理安排进度，确保颗粒归仓。

政策兴粮 稳定丰产基本盘

“区里搞高标准农田建设，农田旱能灌、涝能排。农业部门还无偿提供了一定量的叶面肥，现场指导使用，我对增产有信心。”在江西省吉安市吉州区曲濑镇沙丘村，望着丰收在望的稻谷，种粮大户邱华武很是高兴。

今年以来，各地加强政策引导，鼓励农民种粮。国家对玉米、大豆种植户实施生产者补贴，小麦、水稻最低收购价保持稳定。财政部提前预拨农业社会化服务、有机肥替代化肥等农业项目资金，支持地方开展春耕。粮食面积基本稳定，为夺取丰收奠定了基础。不过，粮食稳产还要闯过虫口夺粮和“龙口”夺粮两关。

虫口夺粮的关键是应对病虫草害。草地贪夜蛾是今年首次入侵我国的迁飞性害虫，对粮食生产构成直接威胁。有关部门及时启动突发性病虫害临时用药措施，紧急下拨5亿元防控资金。“据统计，全国见虫面积1500多万亩，实际危害面积246万亩。”农业农村部种植业司司长潘文博说，危害主要集中在西南等地，产量损失控制在5%以内，黄淮海等玉米主产区没有造成损失，实现了防虫害稳秋粮的目标。

“龙口”夺粮的关键是应对自然灾害。入汛后，我国多地出现强降雨，同时黄淮部分地区旱情持续，抗灾夺丰收任务艰巨。农业农村部根据灾害情况，组织专家制定分区域、分作物技术指导意见。8月中旬的东北地区，内涝和阴雨寡照给局部农作物生长发育带来不利影响。为减轻灾害影响，农业农村部派出3个工作组赴东北，帮助落实抗灾救灾和恢复生产关键措施。

科技兴粮 有效提高单产

最近一个月，山东省高青县花沟镇岳家村农民岳玉海有事没事就往玉米地里跑。眼瞅着结出牛角般的玉米棒，鲜嫩的细毛须渐渐变红，岳玉海这才安了心。中秋节刚过完，经验丰富的他已经迫不及待地预估起产量，“每亩增产100斤不成问题”。

粮食生产能屡获丰收，科技力量功不可没。高青县农业农村局局长苗光勇介绍，现在耕地由传统的旋耕、浅翻变为深耕，上虚下实无根茬、地面平整无坷垃，既保墒又好种；同时，为了让土地更“有劲儿”，积极引导农民不乱施肥，而是通过测土配方靶向用力，减少了种地成本，提高了地力。除此之外，采用水肥一体化技术，在地头一摁按钮，就能精准浇灌追肥，省工高效。

“天津启动了小站稻标准提升行动，围绕小站稻全产业链生产技术需求，制定了小站稻基质育秧技术、栽培技术、品种标准、收获储藏标准、食味标准、加工标准等6项地方标准。”天津市农业农村委主任沈欣告诉记者，小站稻品种品质在不断提升，优质良种覆盖率达100%。今年，小站稻种植面积扩大到67.3万亩，是近20年来最大规模。

如今，农民们越来越感受到科技对粮食生产的贡献。通过科学施肥、节水灌溉、地膜覆盖、绿色防控等技术的大面积推广，水肥药利用率明显提高，病虫草害损失率大幅降低，促进了农业效益提升。在东北地区，黑龙江探索耕地质量保护与提升行动，内蒙古三级联创控肥增效示范区、抗旱节水示范区；在黄淮海地区，山东实施病虫“一防双减”行动，河北通过水肥一体化节水增粮；在南方稻区，四川创新农业社会化服务机制，江西实施粮食高产高效创建……各地推进粮食绿色高质高效行动，不断落实增产增效关键技术，充分发挥了示范带动作用。

效益兴粮 调优种植结构

农业农村部种植业司负责人介绍，今年粮食生产有三个特点：一是结构更优。实施大豆振兴计划，预计大豆面积增加1000万亩，非优势区水稻、玉米面积继续调减。二是生产更绿。今年轮作休耕3000万亩，调优农业投入品结构，有机肥使用量增加，化肥农药使用量持续减少。三是质量更高。小麦、稻谷等口粮品种优质率进一步提升。

大豆是重要的粮油作物。近年来，我国大豆需求量增加较快，存在产需缺口。对此，今年中央一号文件明确提出实施大豆振兴计划。记者在全国多地采访中发现，今年春播大豆和夏播大豆面积都有所增加，特别是东北地区春播大豆面积增加较多。据统计，全国大豆播种面积超过1.3亿亩，比上年增加1000万亩。今年大豆面积增加，是连续第四年恢复性增加，提升了国产大豆供给水平。

种地也要养地，生产方式调绿，是粮食产业发展的关键。在黑龙江农垦建三江创业农场，稻田已经连续15年实施秸秆还田，土壤有机质含量逐年提升。同时，通过应用侧深施肥技术，实现了节肥增产。在黑龙江农垦七星农场，连片大豆长得“齐刷刷”，足有半人多高。据介绍，这里的大豆可以长到14层，且基本没有病虫害，地里也没有杂草，这主要得益于米豆轮作，可以均衡利用土壤养分，减少化肥用量。前茬玉米粉碎还田，还能培肥地力改善土壤。

秋收时节的华夏大地，笑容洋溢在农民脸上，幸福留在农民心里。（经济日报·中国经济网记者 吉蕾蕾 乔金亮）

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