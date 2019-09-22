魏建国：走好制造强国“三步棋”

人民网北京9月22日电 (付长超)制造业是立国之本、强国之基，是经济高质量发展的主战场。9月21日，在安徽合肥举办的2019世界制造业大会国家制造强国建设专家论坛上，国家制造强国战略咨询委副主任、商务部原副部长魏建国发表题为《当前是中国迈向全球制造强国最好时期》的主旨演讲。

魏建国表示，从全球制造业格局的演变来看，20世纪80年代初，欧美日等发达国家和亚洲“四小龙”等国家和地区，将劳动力密集型和低技术、高消耗产业转移到一些发展中国家，中国成为全球制造业中心新的所在地。“可以预见，这个格局今后仍将持续很长一段时期。”

另一方面，当前新一轮科技革命和产业变革风起云涌，数字化、网络化、智能化为主要特征的科技发展与应用正在加速经济和制造业发展方式的转变，“世界科技中心也快到了转移的时候”。

与此同时，我国正深入推进供给侧结构性改革，制造业是供给侧结构性改革的关键着力点，先进制造业正迎来新一轮发展机遇。魏建国强调，“中国作为全球制造中心，应极力抓住新一轮科技革命和产业变革等有利条件，深化供给侧结构性改革，更多采用改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，实施制造业高质量、高效益、高效率发展。”

魏建国认为，中国制造强国建设要走好“三步棋”。

第一步棋是要增强产业基础能力，提升产业链水平。纵观世界制造业历史，可以得出产业基础能力是打造制造业强国的前提这个结论。中国有着全球门类最全、布局合理、规模最大的制造业，要从三个优势抓起，进行产业基础能力建设，分类施策。

“一是发挥政府的制度化优势，采用集中力量办大事的方式，集中突破一批‘卡脖子’短板项目。二是强化政府和市场相结合的优势，加大力度持续推进工业强基工程，形成长效政策机制。三是坚持发挥庞大的工程师和熟练工人队伍的优势，以培养一大批专精特的‘世界隐形冠军’企业和龙头企业为抓手。”

第二步棋是要依托城市群建设加快高端制造业的产业布局。未来世界的竞争，不是单个城市的竞争，而是城市群的竞争。当前，高端智能装备、新一代信息技术、新材料、新能源汽车等新兴产业，一批制造业重大项目即将迎来建设高峰期。这就需要建设好充满活力的世界级城市群，打造出一批优势互补、共同发力的城市，而不是同质竞争、相互抵销的城市群。

“因此，要坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，齐头推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群的建设，形成以龙头城市为核心、周边城市群产业配套的国内制造业高端集群。同时，配套建设生产性服务业，包括联手打造创新中心、资讯中心、绿色发展中心、金融中心、法律和仲裁中心、航运中心、贸易中心、专业服务中心等综合服务体系。由此，牢牢把握制造业强国方向不动摇，以城市群为依托打造世界一流制造业集群。”

第三步棋是发挥我国现有创新优势，要通过数字技术提升制造业能级。数字技术与当代产业发展结合是当务之急，应利用数字技术推进供需对接，特别是充分发挥人工智能、大数据分析提高消费者多元化偏好和企业柔性生产能力的匹配度，构建数字技术支撑的制造业产业链、供应链和价值链。

在魏建国看来，走好以上三步棋，人才队伍是关键。“这是我们与一些世界制造强国的差距。我们集聚着大量人才和海量成果，但由于限制多、缺少有效激励，科研人员对产业化积极性不高，大量科研成果在实验室里‘沉睡’。”

魏建国建议，首先要尊重知识产权，加快推进知识产权收益激励改革，推动科研创新及成果转化。其次，在一些国家对我们实施人才封锁的情况下，要注重引进国际人才，更要加大“本土人才”培育的力度，加强基础教育，培养创新意识，形成试错机制激励科研人才创新，在实践中培育本土人才。此外，要全面发力加快推进人才培养、评价、流动、激励、引进等重点领域和关键环节的改革，为人才发展注入强大动能。

与此同时，要利用“一带一路”契机，推动国际产能合作，推进企业有序“走出去”，实现原产地多元化、出口市场多元化和资产组合多元化布局。以“一带一路”建设为契机，打造“走出去”创建全球供应链的新优势。

(责编：张桂贵、付长超)