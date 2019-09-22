原标题：“黑科技”变身“万人迷”——2019世界制造业大会展区见闻

新华社合肥9月21日电 题：“黑科技”变身“万人迷”——2019世界制造业大会展区见闻

新华社记者王菲、吴慧珺

薄如蝉翼的玻璃什么模样？5G时代无人驾驶会带来哪些惊喜？量子技术与现实生活有怎样的融合交集？2019世界制造业大会上，各种难得一见的高精尖制造产品揭开神秘面纱，通过炫酷有趣的多媒体互动和“沉浸”式体验，让观众感受创新创造的无穷魅力。

走累了驻足休息，灵巧型机器人手持宝剑为你舞一段“剑器舞”；渴了，六轴人机协作机械臂为你倒杯水；饿了，七轴协作机器人“亲手”拿起零食，体贴地送到你面前；还有手握“大笔杆子”的轻巧型并联协作机器人与你一起“挥毫泼墨”……

记者看到，堪称“全明星阵容”的机器人有的才艺出众、有的憨态可掬，引得不少观众忍不住亲自上台与机器人“切磋”互动。

“对于工业机器人来说，这些才艺只是他们的‘业余爱好’，智能工厂才是他们真正大显身手的地方。”埃夫特智能装备股份有限公司销售总监孙高指着正在舞剑的机器人告诉记者，这款机器人的“手腕”能够实现360度旋转，结构也更加紧凑，适于在狭小空间执行搬运、取料、喷涂等操作。工业机器人的市场广阔，这几年公司的智能设备远销欧洲、韩国、东南亚等地。

在哈工大机器人（合肥）国际创新研究院的展台，一款智能玉石雕刻机器人随时待机，人们有了创意灵感，通过简单操作，这位“雕刻大师”就可以按照人的意图制作出心仪的玉饰。

“模拟人类的大脑、小脑和脑干的对应功能，研究院研发了机器人操作系统，让机器人具备思考、肢体协调、危险防护等能力。”哈工大机器人（合肥）国际创新研究院市场总监钱程告诉记者，未来走向家庭与人类一起生活的机器人，会更聪明体贴。

“这款玻璃可以用来做手机、电脑、电视显示屏基础材料。”蚌埠玻璃研究院科技部的王小飞说，以前超薄玻璃的核心技术只有国际上少数几家公司掌握，现在中国不但自主研发成功，还超越了其他国家。

在高端制造展区，蚌埠玻璃研究院展示了目前全球使用浮法工艺批量生产的最薄玻璃。记者看到，与普通玻璃相比，玻璃展台里的这款玻璃不但薄如蝉翼，而且可以弯曲，让驻足的观众啧啧赞叹。

受到瞩目的不只超薄玻璃这样的“温柔淑女”，在高端制造展区内，应流集团的航空发动机、马钢高铁车轮、中电科集团的通道式太赫兹人体安检系统等一批拥有硬核科技的“肌肉型男”也成了“万人迷”。

“这个高温合金叶片是航空发动机的第一关键部件。以前国际只有几家能做，一片叶片要卖100万元人民币。”应流集团副总裁丁邦满说，“我们通过自主研发突破了‘卡脖子技术’，现在一些国际航空业龙头企业主动找上门来寻求合作。”

在无人驾驶汽车体验区，如外太空飞行器一样的奇瑞LION智能座舱引来不少市民试乘。运用无介质全息成像技术和免触屏操控，想看的东西都呈现在空气中，点击空气中悬浮的图标，犹如操作触摸屏幕一般，充满科幻感。

“简直太不可思议了！”前来体验5G无人驾驶的合肥市民周女士惊喜地说，大片里的“黑科技”今天触手可及。

“融入5G+V2X技术完成室内室外协同高精度的定位技术研发，未来无人驾驶车到目的地还可以自动找车位停车，到了下班时间，一键召唤，车会自动等候送你回家。”奇瑞自动驾驶汽车的现场工作人员说。

同样充满神秘感的量子又会和生活擦出怎样的火花？在数字经济展区，记者看到，一款物联网云智能印章吸引了众人的注意。云玺科技公司董事长童迎伟告诉记者，这款印章得益于量子密钥分发技术的赋能，极大地提高了印章的安全性。量子通信技术在逐步实现与云计算、物联网、人工智能、智慧城市的跨界融合，未来会诞生出更多新产品。

“智能时代比我想象得来得更快，未来生活一定更美好！”来自六安职业技术学院的老师赵倩倩说。

“中国的制造业发展很快，我希望通过世界制造业大会寻找到中国的生意合作伙伴！”在会展的英国馆，来自英国德比郡一家商会组织的负责人兴奋地对记者说，今年是他第一次参加世界制造业大会，留下了美好的第一印象，明年有机会他还要再来中国。

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