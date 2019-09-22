原标题：太湖大闸蟹产量断崖式下跌 苏州探索青山绿水养好蟹

一只只肥美的大闸蟹整装待发，准备“爬往”全国各地的餐桌。 钟升 摄

中新网苏州9月22日电 (记者 钟升)22日清晨，太湖渔民们开始了一天的工作。明天是太湖大闸蟹开捕的日子，渔民们显得平时更忙碌了一些。和往年不同的是，今年太湖大闸蟹的主舞台已经由湖中转向了湖边。

地处江南鱼米之乡的太湖自古就以水产丰富、鲜美闻名。1984年起，太湖水域开始实行围网养殖，令太湖的水产产量大为增加，也为沿湖地方经济发展和渔民增收致富作出了巨大贡献。太湖三白、太湖大闸蟹等水产品更是名扬海内外。

江苏省太湖渔管办正在太湖大闸蟹“人放天养”生态修复区中投放蟹苗。(资料图) 钟升 摄

然而随着环保意识的提升，围网整治工作被提上了议程。2007年至2008年，太湖苏州市行政区域内水域内围网养殖面积被缩减至4.5万亩。2017年5月，生态环境部对太湖水环境治理工作进行督导，要求加快太湖围网清理拆除工作。截至今年6月底前，苏州市已全面完成太湖水域围网的拆除任务。

围网消失了，很多老饕担忧，太湖大闸蟹这一品牌会不会随着围网一道成为历史。作为太湖大闸蟹养殖的主产区，吴中区太湖大闸蟹协会会长秦雪荣预估，今年全区大闸蟹的产量约为1000多吨。对比去年全湖2800吨的大闸蟹总产量，可谓断崖式下跌。

“拆除养殖围网，保护‘母亲湖’太湖的生态环境是我们应尽之责，但‘太湖大闸蟹’这块花费几十年打造起来的牌子也不能倒。”秦雪荣介绍，今年的太湖大闸蟹主要来自于标准化养殖池塘。相比围网养蟹，标准化池塘养殖太湖蟹的条件和环境更易调控，成蟹量高于湖区，且养殖水与饵料均与湖中围网养殖无异。由于养殖条件改善及今年天气好于去年，今年太湖大闸蟹的品质和个头都比去年有所增加。

秦雪荣表示，今年是围网拆除后的第一年，蟹农们正在适应标准化的池塘养殖。随着蟹农们逐渐适应，加上太湖东山、西山的1万多亩养殖塘即将完成标准化改造投入使用，明年太湖大闸蟹的产量有望进一步回升。

除了标准化池塘养殖，江苏省太湖渔管办今年还在东太湖原4.5万亩围网养殖区设置了太湖大闸蟹“人放天养”生态修复区，共投放了350吨蟹苗游入太湖。根据估算，明年将有约300吨野生太湖大闸蟹供应市场，直接经济效益约9000万元人民币。渔管办工作人员透露，通过对太湖承载量的评估，明年将考虑增大大闸蟹蟹苗的投放量，环境保护与大闸蟹养殖，二者兼得。(完)

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