长三角地区成为中国云制造发展领航区

新华社合肥9月21日电（记者王菲）全球制造业正经历深刻变革，充分融合云计算、物联网等新一代信息技术的云制造，将切实提高制造业的经济社会效益。据2019世界制造业大会期间发布的《中国云制造指数》显示，长三角地区正在成为我国云制造发展领航区和排头兵。
该报告显示，长三角地区云制造指数为36.5，高出全国整体水平10.3%，其中制造企业上云比例为55.4%，高出全国整体水平11.5%。浙江领跑长三角云制造发展；安徽跻身2018年我国云制造排名前十榜单，位居全国第八位，在中部地区排名第一。
在政策利好和企业内生发展诉求双重牵引下，我国企业不断加强在云制造方面的探索，中国制造业企业的云平台普及率不断提升，2018年已达到43.9%。
大会期间同步发布的《2018年度中国信息化与工业化融合发展水平评估报告》显示，我国两化融合已步入稳定发展期，基础环境能力和水平已初步具备，工业应用日益深化，发展成效不断显现。2018年，全国两化融合发展总指数与2017年相比增长了2.00，基础环境、工业应用、应用效益三方面的指数呈现均衡增长态势。从各省的数据来看， 广东、江苏、北京、上海、浙江、安徽等地的信息化与工业化融合应用效益指数均超过100。
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