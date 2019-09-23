补齐短板 韧性更强（经济新方位）

中央财经委员会第五次会议提出，增强产业链韧性，提升产业链水平，在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链。
何为产业链的韧性？现阶段，我国产业链的韧性水平如何，增强产业链韧性还需补上哪些短板？针对这些问题，记者采访了有关专家。
●我国产业链完备，上下游配套能力较强
“分析一条产业链，前端包括研发、设计、采购、材料，中端有加工和组装，后端涵盖物流、销售、品牌等服务。”国家工业信息安全发展研究中心工业经济所副所长冯媛认为，所谓产业链的韧性，可以理解为在面对内外部风险和挑战时，产业链各环节所表现出的维持自身系统稳定、防止断裂和缺失的能力。
就企业来看，产业链的韧性体现在采购和销售两端的“可替代性”。中国企业联合会首席研究员缪荣介绍。
在国家层面，“经济全球化时代，为寻求资源最优化配置，一国的部分产业链环节往往分布在国外，应通过多种策略尽量避免这些环节集中到一国或一家企业，以提升产业应对突发风险的能力，形成足够产业链韧性。”缪荣说。
从中国的发展实际来看，目前，我国整体产业链水平是否强韧？冯媛认为，我国积极融入全球产业链分工，有效承接国际产业转移，逐渐发展形成了产业门类齐全、技术水平较高的工业体系。“应该说，我国产业链完备，上下游产业配套能力较强，产业链韧性较高。”
同时，我国的产业链已逐渐形成自身独特优势，拥有面向未来的巨大发展潜力。“一方面，近年来平台化网络组织、智慧供应链不断发展，催生了协同设计、协同制造等新模式，提升了供应链的效率和资源整合能力。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员李燕表示，“另一方面，超大规模的内需市场和居民消费升级为技术应用带来广阔发展空间，不断吸引国内外新的市场主体进入，激发着产业链各环节的活性。”
●产业基础能力较弱，仍有“断链”隐忧
迈向高质量发展阶段，产业发展水平对经济转型升级的内在动力显著增强，这就要求不断增强产业链韧性，提升产业链现代化水平。
然而，对照产业链现代化的要求来看，依然存在较大的补足空间。李燕分析了产业链现代化的几个主要指标：从产业技术来看，产业链关键环节的核心技术能自主可控；从供应体系来看，产业供应链灵活高效，具有较强抗冲击能力；从控制力来看，本国头部厂商具有较强垂直整合能力，能在全球范围内配置资源；从要素支撑来看，产业链要和技术链、资金链、人才链深度融合，提供有效支撑。
“当前影响我国产业链韧性、制约产业链现代化的短板主要是产业基础能力较弱，部分领域核心关键技术受制于人，存在‘断链’隐忧。”李燕说，另外，基于品牌、技术、关键资源和市场优势的产业链控制力和影响力也尚未形成。
从外部来看，当前我国面临综合成本上升、比较优势变化导致的渐进产业转移和产能被动外迁的双重叠加效应，冯媛说，增强产业链韧性、提升产业链水平，对拉动经济发展、提升国际竞争力、保持我国经济平稳健康发展意义重大。
●提升自主创新能力，逐一“补链”
如今，我国制造业规模已连续多年位居世界第一，具备较为强大的产业配套基础和产业链生态优势。在此基础上，如何更进一步，增强产业链韧性，打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战？
“产业链现代化和产业基础高级化相互支撑，前者为后者提供丰富的应用需求，后者为前者提供技术保障。”中国社会科学院工业经济研究所研究员刘戒骄提出，要通过产业基础能力再造和升级，从根本上提升产业链的核心能力。
从产业链本身来看，首先要识别短板，对“断链”逐一“补链”。缪荣解释，需要瞄准产业链中配置在海外且替代性弱的关键环节，重点攻克，寻找更好的替代方案。“短期内，可以从市场、交易、法律等多个方面，增加供应商毁约成本，如以专利互换的方式获得稳定的技术供应。”
长期来看，想方设法提升自主创新能力才是核心。中信改革发展研究院研究员朱明皓认为，应开展全产业链持续创新能力建设，打通产业链各个环节，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式；与之相配套，要开展政策全流程创新支撑能力建设，注重科技政策、教育政策和产业政策的协同配合。“同时，不妨鼓励支持一些龙头企业。”缪荣说，大企业尤其是龙头企业是产业链的核心，对整个产业链拥有强大的掌控力。通过政策引导，提升其在上下游产业链的主导性地位，将有助于基础技术的研发和产业化应用。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】