补齐短板 韧性更强（经济新方位）

中央财经委员会第五次会议提出，增强产业链韧性，提升产业链水平，在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链。

何为产业链的韧性？现阶段，我国产业链的韧性水平如何，增强产业链韧性还需补上哪些短板？针对这些问题，记者采访了有关专家。

●我国产业链完备，上下游配套能力较强

“分析一条产业链，前端包括研发、设计、采购、材料，中端有加工和组装，后端涵盖物流、销售、品牌等服务。”国家工业信息安全发展研究中心工业经济所副所长冯媛认为，所谓产业链的韧性，可以理解为在面对内外部风险和挑战时，产业链各环节所表现出的维持自身系统稳定、防止断裂和缺失的能力。

就企业来看，产业链的韧性体现在采购和销售两端的“可替代性”。中国企业联合会首席研究员缪荣介绍。

在国家层面，“经济全球化时代，为寻求资源最优化配置，一国的部分产业链环节往往分布在国外，应通过多种策略尽量避免这些环节集中到一国或一家企业，以提升产业应对突发风险的能力，形成足够产业链韧性。”缪荣说。

从中国的发展实际来看，目前，我国整体产业链水平是否强韧？冯媛认为，我国积极融入全球产业链分工，有效承接国际产业转移，逐渐发展形成了产业门类齐全、技术水平较高的工业体系。“应该说，我国产业链完备，上下游产业配套能力较强，产业链韧性较高。”

同时，我国的产业链已逐渐形成自身独特优势，拥有面向未来的巨大发展潜力。“一方面，近年来平台化网络组织、智慧供应链不断发展，催生了协同设计、协同制造等新模式，提升了供应链的效率和资源整合能力。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员李燕表示，“另一方面，超大规模的内需市场和居民消费升级为技术应用带来广阔发展空间，不断吸引国内外新的市场主体进入，激发着产业链各环节的活性。”

●产业基础能力较弱，仍有“断链”隐忧

迈向高质量发展阶段，产业发展水平对经济转型升级的内在动力显著增强，这就要求不断增强产业链韧性，提升产业链现代化水平。

然而，对照产业链现代化的要求来看，依然存在较大的补足空间。李燕分析了产业链现代化的几个主要指标：从产业技术来看，产业链关键环节的核心技术能自主可控；从供应体系来看，产业供应链灵活高效，具有较强抗冲击能力；从控制力来看，本国头部厂商具有较强垂直整合能力，能在全球范围内配置资源；从要素支撑来看，产业链要和技术链、资金链、人才链深度融合，提供有效支撑。

“当前影响我国产业链韧性、制约产业链现代化的短板主要是产业基础能力较弱，部分领域核心关键技术受制于人，存在‘断链’隐忧。”李燕说，另外，基于品牌、技术、关键资源和市场优势的产业链控制力和影响力也尚未形成。

从外部来看，当前我国面临综合成本上升、比较优势变化导致的渐进产业转移和产能被动外迁的双重叠加效应，冯媛说，增强产业链韧性、提升产业链水平，对拉动经济发展、提升国际竞争力、保持我国经济平稳健康发展意义重大。

●提升自主创新能力，逐一“补链”

如今，我国制造业规模已连续多年位居世界第一，具备较为强大的产业配套基础和产业链生态优势。在此基础上，如何更进一步，增强产业链韧性，打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战？

“产业链现代化和产业基础高级化相互支撑，前者为后者提供丰富的应用需求，后者为前者提供技术保障。”中国社会科学院工业经济研究所研究员刘戒骄提出，要通过产业基础能力再造和升级，从根本上提升产业链的核心能力。

从产业链本身来看，首先要识别短板，对“断链”逐一“补链”。缪荣解释，需要瞄准产业链中配置在海外且替代性弱的关键环节，重点攻克，寻找更好的替代方案。“短期内，可以从市场、交易、法律等多个方面，增加供应商毁约成本，如以专利互换的方式获得稳定的技术供应。”

长期来看，想方设法提升自主创新能力才是核心。中信改革发展研究院研究员朱明皓认为，应开展全产业链持续创新能力建设，打通产业链各个环节，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式；与之相配套，要开展政策全流程创新支撑能力建设，注重科技政策、教育政策和产业政策的协同配合。“同时，不妨鼓励支持一些龙头企业。”缪荣说，大企业尤其是龙头企业是产业链的核心，对整个产业链拥有强大的掌控力。通过政策引导，提升其在上下游产业链的主导性地位，将有助于基础技术的研发和产业化应用。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)