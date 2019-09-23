人民网>>财经

我国制造业规模世界第一，须提升产业链水平——

补齐短板 韧性更强（经济新方位）

本报记者  韩  鑫

2019年09月23日04:50  来源：人民网－人民日报
 

　　中央财经委员会第五次会议提出，增强产业链韧性，提升产业链水平，在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链。

　　何为产业链的韧性？现阶段，我国产业链的韧性水平如何，增强产业链韧性还需补上哪些短板？针对这些问题，记者采访了有关专家。

　　●我国产业链完备，上下游配套能力较强

　　“分析一条产业链，前端包括研发、设计、采购、材料，中端有加工和组装，后端涵盖物流、销售、品牌等服务。”国家工业信息安全发展研究中心工业经济所副所长冯媛认为，所谓产业链的韧性，可以理解为在面对内外部风险和挑战时，产业链各环节所表现出的维持自身系统稳定、防止断裂和缺失的能力。

　　就企业来看，产业链的韧性体现在采购和销售两端的“可替代性”。中国企业联合会首席研究员缪荣介绍。

　　在国家层面，“经济全球化时代，为寻求资源最优化配置，一国的部分产业链环节往往分布在国外，应通过多种策略尽量避免这些环节集中到一国或一家企业，以提升产业应对突发风险的能力，形成足够产业链韧性。”缪荣说。

　　从中国的发展实际来看，目前，我国整体产业链水平是否强韧？冯媛认为，我国积极融入全球产业链分工，有效承接国际产业转移，逐渐发展形成了产业门类齐全、技术水平较高的工业体系。“应该说，我国产业链完备，上下游产业配套能力较强，产业链韧性较高。”

　　同时，我国的产业链已逐渐形成自身独特优势，拥有面向未来的巨大发展潜力。“一方面，近年来平台化网络组织、智慧供应链不断发展，催生了协同设计、协同制造等新模式，提升了供应链的效率和资源整合能力。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员李燕表示，“另一方面，超大规模的内需市场和居民消费升级为技术应用带来广阔发展空间，不断吸引国内外新的市场主体进入，激发着产业链各环节的活性。”

　　●产业基础能力较弱，仍有“断链”隐忧

　　迈向高质量发展阶段，产业发展水平对经济转型升级的内在动力显著增强，这就要求不断增强产业链韧性，提升产业链现代化水平。

　　然而，对照产业链现代化的要求来看，依然存在较大的补足空间。李燕分析了产业链现代化的几个主要指标：从产业技术来看，产业链关键环节的核心技术能自主可控；从供应体系来看，产业供应链灵活高效，具有较强抗冲击能力；从控制力来看，本国头部厂商具有较强垂直整合能力，能在全球范围内配置资源；从要素支撑来看，产业链要和技术链、资金链、人才链深度融合，提供有效支撑。

　　“当前影响我国产业链韧性、制约产业链现代化的短板主要是产业基础能力较弱，部分领域核心关键技术受制于人，存在‘断链’隐忧。”李燕说，另外，基于品牌、技术、关键资源和市场优势的产业链控制力和影响力也尚未形成。

　　从外部来看，当前我国面临综合成本上升、比较优势变化导致的渐进产业转移和产能被动外迁的双重叠加效应，冯媛说，增强产业链韧性、提升产业链水平，对拉动经济发展、提升国际竞争力、保持我国经济平稳健康发展意义重大。

　　●提升自主创新能力，逐一“补链”

　　如今，我国制造业规模已连续多年位居世界第一，具备较为强大的产业配套基础和产业链生态优势。在此基础上，如何更进一步，增强产业链韧性，打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战？

　　“产业链现代化和产业基础高级化相互支撑，前者为后者提供丰富的应用需求，后者为前者提供技术保障。”中国社会科学院工业经济研究所研究员刘戒骄提出，要通过产业基础能力再造和升级，从根本上提升产业链的核心能力。

　　从产业链本身来看，首先要识别短板，对“断链”逐一“补链”。缪荣解释，需要瞄准产业链中配置在海外且替代性弱的关键环节，重点攻克，寻找更好的替代方案。“短期内，可以从市场、交易、法律等多个方面，增加供应商毁约成本，如以专利互换的方式获得稳定的技术供应。”

　　长期来看，想方设法提升自主创新能力才是核心。中信改革发展研究院研究员朱明皓认为，应开展全产业链持续创新能力建设，打通产业链各个环节，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式；与之相配套，要开展政策全流程创新支撑能力建设，注重科技政策、教育政策和产业政策的协同配合。“同时，不妨鼓励支持一些龙头企业。”缪荣说，大企业尤其是龙头企业是产业链的核心，对整个产业链拥有强大的掌控力。通过政策引导，提升其在上下游产业链的主导性地位，将有助于基础技术的研发和产业化应用。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月23日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved