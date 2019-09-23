全年现金捐赠总额破千亿创新高

本报北京9月22日电 （记者李昌禹）中国慈善联合会日前在第七届深圳慈展会上发布《2018年度中国慈善捐助报告》。

《报告》显示，2018年我国内地全年捐赠款物1439.15亿元。由于抗癌药品捐赠减少，我国内地捐赠总额较2017年小幅下降4.05%，捐赠额占GDP总量比例为0.16%，人均捐赠103.14元，但现金捐赠总额突破1000亿元，创历史新高。

数据显示，2018年我国社会捐赠主要流向教育、扶贫与发展、医疗健康等3个领域，占捐赠总额的比重分别为29.4%、24.72%和20.44%，合计超过总量七成以上。2018年，中国内地的个人捐赠共360.47亿元，同比增长3.24%，个人捐赠处于近年最好水平，保持稳步增长。以个人捐赠为主的网络募捐总量继续提高，民政部指定的20家互联网募捐信息平台2018年共募款31.7亿元，较2017年增长26.8%。民营企业依然是捐赠的主力，全年捐赠约450.32亿元，同比减少8.79%。国有企业全年捐赠310.90亿元，同比增长7.25%。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 06 版）

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