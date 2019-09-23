原标题：我国外汇储备连续13年 稳居世界第一

新中国成立70年来，我国经济规模不断扩大，综合国力与日俱增，财政实力由弱变强，外汇储备大幅增加。

新中国成立初期，我国财政十分困难。1950年全国财政收入仅为62亿元，1978年增加到1132亿元。改革开放以来，随着经济快速发展，财政收入大幅增长，1999年全国财政收入首次突破10000亿元。进入新世纪后，财政收入实现连续跨越，2012年达到117254亿元。党的十八大以来，财政收入继续保持较快增长，2018年达到183360亿元。1951至2018年全国财政收入年均增长12.5%，其中1979至2018年年均增长13.6%，为促进经济发展、改善人民生活提供了有力的资金保障。

20世纪50年代至70年代，我国外汇储备相当紧张，1952年末外汇储备只有1.08亿美元，1978年末也仅为1.67亿美元，居世界第38位。改革开放以来，我国外汇储备稳步增加，2006年末突破1万亿美元，超过日本居世界第一位。2018年末，外汇储备余额为30727亿美元，连续13年稳居世界第一。(记者 班娟娟)

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