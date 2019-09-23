原标题：坚定推动楼市向“房住不炒”理性回归

国家统计局数据显示，2019年8月70城房价涨幅整体回落，新房价格环比上涨的城市数量进一步缩减至55个，二手房价格已连续三个月有20个城市环比下跌。我国房价上涨刚性预期的自我实现循环正在被打破，期望中的楼市“金九银十”大概率不会到来。

当前，我国房地产市场正坚定不移地向“房住不炒”轨道回归。从供给面看，2019年1至8月，全国房地产开发投资同比增长10.5%，增速比1至7月回落0.1个百分点；房地产开发企业房屋施工面积同比增长8.8%，增速比1至7月回落0.2个百分点，房地产未来供应节奏放缓，销售促销力度明显加大。从需求面看，2019年1至8月，全国商品房销售面积同比下降0.6%，连续八个月同比回落，房地产市场需求正向理性回归。从价格看，新房价格方面，4月和5月环比上涨的城市数量均为67个，6月降至63个，7月进一步降至60个，8月再缩减至55个。2019年8月，二手房价格环比上涨的城市仅43个，多达20个城市的二手房价格环比下跌，包括北京、杭州、三亚等热门城市。

过去一段时间，地方政府深入贯彻落实“房住不炒”定位，严厉打击楼市投机炒作行为，保持调控政策的稳定性和连续性，有效遏制了楼市中的非理性行为。同时，房价与租金背离，人口红利逐步下降，经济由高速增长向高质量发展转变，导致房地产潜在投资空间明显收窄，大大削弱了房价刚性上涨预期的基础。

去年以来，全球贸易保护主义明显抬头和单边主义盛行，国际贸易秩序受到破坏，市场预期受到影响，全球经济再次面临衰退风险。今年以来，国际货币基金组织（IMF）已经多次下调世界经济增长预期，从最初预判的3.7%降至3.2%。为刺激经济增长，近期多家中央银行宣布降息，并启动量化宽松货币政策。这些宏观金融政策的调整，对全球房地产市场的影响是多方面的，需要进行全面深入评估。

资产投资存在顽强的“自我陶醉”意识，主要表现为对政策理解的牵强附会，按照最利于自身的交易行为进行解读，以期更大范围地影响潜在投资者。楼市尤为如此，过去我国房价存在非理性刚性上涨预期，但凡有宏观金融政策出台，总有大量的市场参与者从有利于“买”的角度片面理解。有鉴于此，当前要着重对楼市这种“自我陶醉”保持高度警醒，防止形成羊群效应。

事实上，“房住不炒”定位已经深入人心，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”更加坚决地打消了市场上一些不切实际的幻想。无论是防范重大金融风险，还是推进我国经济高质量发展，都需要房地产市场参与者保持足够理性，切实维护房地产市场平稳健康运行态势。(陈涛)

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