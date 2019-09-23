人民网>>财经

坚定推动楼市向“房住不炒”理性回归

2019年09月23日08:15  来源：经济参考报
 
原标题：坚定推动楼市向“房住不炒”理性回归

　　国家统计局数据显示，2019年8月70城房价涨幅整体回落，新房价格环比上涨的城市数量进一步缩减至55个，二手房价格已连续三个月有20个城市环比下跌。我国房价上涨刚性预期的自我实现循环正在被打破，期望中的楼市“金九银十”大概率不会到来。

　　当前，我国房地产市场正坚定不移地向“房住不炒”轨道回归。从供给面看，2019年1至8月，全国房地产开发投资同比增长10.5%，增速比1至7月回落0.1个百分点；房地产开发企业房屋施工面积同比增长8.8%，增速比1至7月回落0.2个百分点，房地产未来供应节奏放缓，销售促销力度明显加大。从需求面看，2019年1至8月，全国商品房销售面积同比下降0.6%，连续八个月同比回落，房地产市场需求正向理性回归。从价格看，新房价格方面，4月和5月环比上涨的城市数量均为67个，6月降至63个，7月进一步降至60个，8月再缩减至55个。2019年8月，二手房价格环比上涨的城市仅43个，多达20个城市的二手房价格环比下跌，包括北京、杭州、三亚等热门城市。

　　过去一段时间，地方政府深入贯彻落实“房住不炒”定位，严厉打击楼市投机炒作行为，保持调控政策的稳定性和连续性，有效遏制了楼市中的非理性行为。同时，房价与租金背离，人口红利逐步下降，经济由高速增长向高质量发展转变，导致房地产潜在投资空间明显收窄，大大削弱了房价刚性上涨预期的基础。

　　去年以来，全球贸易保护主义明显抬头和单边主义盛行，国际贸易秩序受到破坏，市场预期受到影响，全球经济再次面临衰退风险。今年以来，国际货币基金组织（IMF）已经多次下调世界经济增长预期，从最初预判的3.7%降至3.2%。为刺激经济增长，近期多家中央银行宣布降息，并启动量化宽松货币政策。这些宏观金融政策的调整，对全球房地产市场的影响是多方面的，需要进行全面深入评估。

　　资产投资存在顽强的“自我陶醉”意识，主要表现为对政策理解的牵强附会，按照最利于自身的交易行为进行解读，以期更大范围地影响潜在投资者。楼市尤为如此，过去我国房价存在非理性刚性上涨预期，但凡有宏观金融政策出台，总有大量的市场参与者从有利于“买”的角度片面理解。有鉴于此，当前要着重对楼市这种“自我陶醉”保持高度警醒，防止形成羊群效应。

　　事实上，“房住不炒”定位已经深入人心，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”更加坚决地打消了市场上一些不切实际的幻想。无论是防范重大金融风险，还是推进我国经济高质量发展，都需要房地产市场参与者保持足够理性，切实维护房地产市场平稳健康运行态势。(陈涛)

(责编：庄红韬、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved