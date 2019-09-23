原标题：居民“钱袋子”越来越鼓 更多增收红利待释放

新中国成立70年来，随着我国经济总量大幅提高，居民“钱袋子”也越来越鼓。从脱贫到致富，人民群众幸福感正不断增强。中国减贫速度明显快于全球，对全球减贫贡献超过70%，为解决人类发展中的贫困问题提供了中国智慧和中国方案；中国已经形成世界上最大的中等收入群体，人均国民总收入高于中等收入国家平均水平。目前，收入分配改革仍在深入推进，新一轮居民增收方案将抓紧出台实施，更多增收红利将不断释放。

新中国成立前，国家积贫积弱，人民贫困如洗。20世纪50年代到70年代，城乡居民生活有所改善，但农村贫困问题始终突出。按照2010年标准，1978年末我国农村贫困人口7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。改革开放以来，随着农业、农村改革不断深入和扶贫开发大力推进，我国贫困人口大幅减少。2012年末我国农村贫困人口下降至9899万人，农村贫困发生率降至10.2%。

世界银行数据显示，按每人每天1.9美元的国际贫困标准，从1981年末到2015年末，我国贫困发生率累计下降了87.6个百分点，年均下降2.6个百分点，同期全球贫困发生率累计下降32.2个百分点，年均下降0.9个百分点，我国减贫速度明显快于全球，贫困发生率也大大低于全球。我国农村从普遍贫困走向整体消灭绝对贫困，成为首个实现联合国减贫目标的发展中国家，对全球减贫贡献超过70%。

尤其是党的十八大以来，我国全面打响脱贫攻坚战，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有。2013至2018年我国农村减贫人数分别为1650万人、1232万人、1442万人、1240万人、1289万人、1386万人，每年减贫人数均保持在1000万以上。六年来，农村已累计减贫8239万人，累计减贫幅度达到83.2%。

不仅如此，随着我国经济总量大幅提高，收入分配制度改革全面深化实施，重点群体收入增长措施持续发力，城乡居民收入大幅增加。人们在从脱贫到致富的道路上大跨步前行。

据世界银行统计，1962年，我国人均国民总收入（GNI）只有70美元，到1978年也只达到200美元。改革开放后，人均GNI水平大幅提升。2018年达到9470美元，比1962年增长了134.3倍。人均GNI水平与世界平均水平的差距逐渐缩小，1962年相当于世界平均水平的14.6%，2018年相当于世界平均水平的85.3%，比1962年提高了70.7个百分点。在世界银行公布的人均GNI排名中，2018年中国排名第71位（共计192个经济体），比1978年（共计188个经济体）提高104位。

北京师范大学中国收入分配研究院研究员詹鹏对《经济参考报》记者表示，新中国成立70年来，居民收入水平大幅增加，绝对标准下的贫困人口规模下降了90%以上，人民生活水平也大幅提升。这对于一个拥有十几亿人口的大国来说实属不易，我国已从一穷二白状态向全面建成小康社会大步前行，未来还将继续朝着共同富裕目标迈进。

我国正从“国富优先”向“民富优先”转型。党的十八大以来，我国明确提出“努力实现居民收入增长和经济发展同步，劳动报酬增长和劳动生产率同步提高，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重”。2013至2018年，全国居民人均可支配收入年均实际增长7.3%，快于人均GDP实际增速0.8个百分点。

中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员关博对《经济参考报》记者表示，我国城乡居民收入同步增长，收入分配结构不断优化。我国在发展经济“做大蛋糕”的同时，注重做好社会财富的分配调节，城乡居民收入持续、快速、稳健增长，经济发展成果切实惠及千家万户。收入增长带来生活质量的同步提高，家电、汽车等耐用消费品保有量不断提升，各类精神文化消费广泛进入城乡家庭。

“特别是党的十八大以来，在城乡统筹发展和区域协调发展战略支持下，城乡间、地区间收入差距不断缩小，社会分配的公平程度明显提升。”关博说。

数据显示，2018年城乡居民人均可支配收入倍差为2.69，比1956年下降0.64，比2012年下降0.19；2018年城镇居民人均可支配收入最高省份与最低省份的收入倍差为2.33，比2000年下降了0.17；2018年农村居民人均可支配收入最高省份与最低省份的收入倍差为3.45，比2000年下降了0.74。

更多城乡居民增收利好仍将加快释放。国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮近日表示，将抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案（2019—2020年）》，促进农业农村和户籍制度等重点领域改革，稳定工资性收入预期，拓宽财产性收入渠道，切实提高居民收入，增强居民消费能力。

关博认为，促进城乡居民收入合理增长，联动了户籍、社保、就业创业等一系列重大改革，通过打破体制机制梗阻，推动劳动、资本、技术要素更加优化配置，让全民共享经济发展带来的增收红利。(记者 班娟娟 实习生 高文琎)

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