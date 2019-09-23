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安徽：推进制造业高质量发展

前7月制造业实际使用外资增长11.4%

本报记者  朱思雄  韩俊杰

2019年09月23日08:20  来源：人民网－人民日报
 

走进坐落在安徽合肥新站高新技术产业开发区内的京东方厂区，产品展示区的一面墙上，陈列着6代线至最新的10.5代线液晶面板，折射出该公司在新型显示领域掌握的核心科技。

少有人知的是，合肥京东方及其上下游企业所构成的千亿元级产业是“无中生有”。2008年，为了让京东方6代线落户当地，合肥市多方整合资金支持京东方公司发展。“开放的营商环境，高效的办事效率，为企业快速投产打下了基础。”京东方科技集团副总裁、合肥区域总经理张羽感慨，合肥是京东方的“福地”。日前，京东方合肥10.5代TFT—LCD生产线实现满产，月投入玻璃基板达到120万片，在65英寸、75英寸市场的全球出货量排名居首。

毗邻京东方的，是一家专门从事生产玻璃基板的外资公司，具有全球首条10.5代线液晶玻璃基板生产线。为了降低运输成本、减少途中破损，该公司于2015年落户合肥，并通过一条连廊将两家企业紧密相连。

得益于京东方的带动，显示产业上下游企业纷至沓来。目前，合肥新型显示产业基地已集聚企业80家，涵盖面板、基板、偏光片、显示光源等全部生产环节，2018年规模以上企业产值888亿元。

“近年来，安徽出台了制造强省建设方案和制造强省‘政策10条’，并配套支持机器人、集成电路、新能源汽车、生物医药产业等系列政策。”安徽省经济和信息化厅副厅长王灯明说，安徽梯次推进新兴产业重大基地、重大工程、重大专项建设，加快形成一批产业链完整、实力较强的产业集群，推进制造业高质量发展。

去年，世界最薄0.12毫米电子触控玻璃下线，第六代柔性显示器生产线开工，新能源汽车产销量突破12万辆……安徽迈向制造业强省的步伐铿锵有力。

截至目前，累计有87家境外世界500强公司在安徽设立163家企业。今年前7个月，安徽实际使用外资111.1亿美元。其中，制造业引资高于全省平均增幅，制造业实际使用外资58.7亿美元、增长11.4%，拉动全省引资增长5.6个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 01 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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