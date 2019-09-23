“瞧瞧，这晚稻，穗大，籽粒饱，看来今年秋粮又要丰收了。”湖南省炎陵县中村瑶族乡平乐村大户陈世丹忙得很，一边忙着“三秋”生产，一边还忙着把承包果园里的优质黄桃通过电商卖到各地。

又到瓜果飘香、稻黍收成的时节，从丘陵到平原，一派忙碌的景象。在2019年中国农民丰收节到来之际，亿万农民在“三秋”生产中欢快地忙碌着。

粮食丰收，农民收入增长，农村面貌正在发生巨变。今年上半年，农民收入增速达到6.6%，农产品抽检总体合格率达到97.2%。今年以来，我国农业农村经济稳中向好，农业供给侧结构性改革深入推进，为保供给、稳物价、增信心发挥了重要支撑作用。

丰收节里看乡村——

广泛参与 助力振兴

让农民成为丰收节的主体，是今年丰收节的主旋律。

河北省南和县河郭乡左村的田头，机声隆隆。今年流转了400亩耕地，眼瞅着丰收到手，新型职业农民靳彦杰脸上都是笑。“今年村里安排了很多庆丰收的喜庆活动，县城、乡镇都有。”

农民的主体性，表现在要从农村实际出发，激发农村“双创”动力。重点为广大农民、特别是青年农民搭建风采展示的舞台和干事创业的平台，对乡村全面振兴产生烘托带动作用。

农民的主体性，表现在要注重提高农民参与度和基层覆盖率，提升农民的获得感。丰收节相关活动要动员农民广泛参与，尽情发挥。今年的中国农民丰收节庆祝活动秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”宗旨，引导带动县乡村开展喜闻乐见的庆丰收活动。具体包括，2019农民丰收歌会、中国农民丰收文化展、2019年度“全国十佳农民”揭晓活动等。

农民的主体性，表现在丰收节坚持重心下沉，提高广大乡村的参与度，推进乡村振兴。提升节日的影响力，激发基层和新型经营主体办好节日的内生动力。

临近丰收节，四川广安市兴平镇龙孔村大棚蔬菜基地里一片繁忙。广安惠民农机农艺专业合作社生产部经理李小东介绍，今年上半年新修了机耕道、供水管道，完善了大棚基础设施，种植规模扩大了。“庆祝丰收节，我们欢天喜地，发展生产更来劲了，乡村振兴也更有看头了！”

龙孔村同全国村庄一样，在享受着“我的丰收我的节”。农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，节庆活动为广大农民以及各类市场主体搭建平台，推动农产品和服务消费升级，不断培育和拓展节日市场。

丰收节里看农业供给侧结构性改革——

绿色生产 提质增效

今年的农业丰收，是农业供给侧结构性改革不断深化结出的丰硕果实。

绿色生产，是丰收节的律动。开门七件事，柴米油盐酱醋茶。需求侧注重绿色、健康、营养。供给侧呢？瞄准和对接市场需求。今年以来，我国实施轮作休耕试点3000万亩，继续调优农业投入品结构，化肥农药使用量持续减少。

绿色生产，簇拥着绿色品牌。全国农业绿色品牌，蔚然涌动。上半年，我国绿色食品、有机农产品和地理标志农产品总数超4万个。

擦亮品牌，地理标志农产品保护是制胜重器。这项保护，是一项对产自独特地区、用独特方式生产、具有独特品质和独特历史文化的农产品实施保护的制度。农业农村部农产品质量安全监管司负责人表示， 今年是实施地理标志农产品保护工程的第一年，国家将建设一批保护基地，创响一批“土字号”“乡字号”特色产品品牌。财政部已确定将地理标志农产品保护工程纳入中央财政转移支付进行重点扶持。

农业结构持续优化，乡村产业提质增效，是丰收节的亮色。从夏粮丰收的成色分析，今年小麦品质明显好于上年，优质专用小麦面积占比达到33%，比去年提高3个百分点。农产品加工业继续保持良好态势。休闲旅游业、农产品电子商务蓬勃发展。

夯实供给侧结构性改革基础，打造高质量农业发展平台，是丰收节的底色。以现代农业产业园建设为龙头，推进乡村产业振兴，截至今年上半年，我国已创建114个国家级现代农业产业园，示范带动创建1000多个省级和一大批市县级产业园。建设552个农业产业强镇，成为农村产业融合、产城融合的示范样板。

农业农村部发展规划司司长魏百刚介绍，2017年、2018年创建的62个国家级现代农业产业园，每个产业园平均产值60多亿元。这些产业园吸引返乡下乡的创业人员14.2万人，撬动社会资本1800多亿元，园区农民人均可支配收入比所在县高34%。

丰收节里看农产品供应——

质优价稳 供应充足

丰收节，不仅是农民的节日，也是亿万中国人民的节日。农产品安全关系着千家万户，关系着老百姓的获得感、幸福感、安全感。在这样的节日里，人们更惦记着舌尖上的安全。

质量好，是管出来的。农业农村部监测结果显示，今年上半年，我国农产品抽检总体合格率是97.2%，同比上升0.1个百分点。108个监测品种中，有64个品种的合格率在99%以上。蔬菜的合格率达到历史最好水平，农产品质量安全水平继续稳定向好。

据介绍，农产品例行监测是一种风险监测，目的主要是发现问题隐患、强化监管防控，最终为市场提供安全放心的农产品。经过5次调整，目前全国形成了一套比较完善成熟的监测制度。每年按季度对全国153个大中城市的蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等五大类108个日常消费的大宗鲜活农产品，130个参数进行监测。

质量好，还得供应充足。当前，我国农产品产销两旺，禽肉、奶制品、水产品供应充足。上半年牛羊禽肉产量为1442万吨，同比增长4.3%；奶业振兴行动深入推进，牛奶产量增长1.7%；渔业生产保持稳定，水产品产量2770万吨。

质量好，价格还要稳定。当前，农产品供应总体充足，市场运行基本平稳。粮食价格以稳为主，6月份小麦集贸市场价为每斤1.17元，同比下降2.5%；稻谷集贸市场价为每斤1.4元，同比下降4.1%。部分水果价格今年以来涨幅较大，近期，随着时令水果上市，价格已经回落。魏百刚认为，农产品价格平稳，对稳定经济运行、应对经济风险，发挥了压舱石的作用。

农业农村部部长韩长赋表示，经过各方努力，中国农民丰收节必将成为一个既体现悠久农耕文化传承、又蕴含新时代精神的全国性民俗节日。要全面理解中国农民丰收节的历史文化内涵，又要尊重现代节日规律，在拉动乡村产业、繁荣乡村文化、增加农民收入、实现乡村多元价值上下功夫，让中国农民丰收节在社会和市场的土壤之中扎根，助力乡村全面振兴。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 01 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)