减税降费 真招实招落实落细

今年以来，减税降费“红包”一波接一波，直击当前市场主体的痛点和难点。企业、群众对减税降费感受如何？怎样确保政策精准落地？实践中还存在哪些问题？连日来，围绕减税降费政策落实情况，国务院多个督查组深入一线，听民声、察实情，既发现了便民、高效的政策举措，也查出了问题、督促了整改。

让企业得到真实惠

“我们是一家小微企业，去年全年实现利润36.68万元。两次减税后，单一税费总额降低7万多元。”济南三泉中石实验仪器有限公司副总经理黄伟说。

“近年人力成本上升。今年降低社会保险费率，企业预计全年降费730万元，对我们劳动密集型企业来说很解渴。”山西航空产业集团有限公司副总经理陈阳说。

从督查情况看，减税降费政策使企业税费负担显著降低，员工收入有所提高，广大市场主体和劳动者得了真金白银的实惠，有了真真切切的获得感。

督查发现，各地多措并举，拿出不少真招、实招。

——山东省搭建减税降费综合监控服务平台，为办理正式税务登记的纳税人建立应缴税费清单、减税降费清单、风险评估台账等，方便掌握企业减税降费数据和疑点。

——江西省全面推行容缺受理服务，并依托网上办税服务平台开发推广容缺事项服务系统，以解决纳税人“来回跑、反复办”的问题。办税服务厅工作人员介绍，4月上线以来，系统已提供容缺受理服务5000余件次。

——四川省强化减税降费监督工作，严肃查处违反减税降费工作纪律的人员，目前已对72人次进行责任追究；排查整治第三方借减税降费服务巧立名目乱收费情况，共约谈3家税控服务单位和22家已备案电子发票第三方平台公司。

不仅是政府真作为，一些国有金融控股集团也在强发力。山西金融投资控股集团有限公司通过减费让利，减轻小微企业融资成本。“去年取消收取评审费、主动降低担保费率至2%以下，今年继续对500万元以下资金下调担保费率至1%。”公司董事长张炯伟介绍。

督促消除政策执行“落差”

尽管减税降费总体成效显著，但督查组也发现，在一些地方，乱收费、收高费等现象使政策“利好”打了折扣。

市场监管不够到位，需加强打击乱收费。“机动车检测收费由2017年的270元集体上涨为350元。”督查组接到群众反映后，对山西省朔州市一些机动车检测公司暗访。督查组访谈朔州市市场监管局及民政局有关负责人，两部门表示将对违法行为依法查处。

政策执行不够严谨，需不断提升服务意识。有关政策明确要求自今年7月1日起，严格落实对ETC用户实施不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。群众反映，江西省高速公路ETC优惠政策并未落实到位。督查组驱车暗访部分高速公路收费站，发现江西省高速公路ETC通行费实行“四舍五入”整元收取计费方式，10元通行费打完九五折后又被“四舍五入”成10元，群众没有充分享受到优惠。

“ETC可直接从银行卡扣款，既然不存在现金‘找零’影响通行效率的问题，那么理应严格落实九五折的优惠政策。”督查组指出问题所在。对此，江西省交通厅表示将抓紧整改，明年1月1日前将ETC计费单位由整元变为分。

传导机制不够畅通，需打通政策落地“最后一公里”。今年《政府工作报告》提出，一般工商业平均电价再降低10%。督查组从四川省南充市两家商业中心租户处了解到，当地政府和电力公司已将工商业电价降到每度电不超过0.7元，但一些商业中心的物业公司和管理方打着收取送电服务费的名头，在转供电环节对租户仍按每度电1.4元收取电费，减税降费政策没有向小微企业有效传导。对此，当地政府已提出整改意见，相关落实举措正在出台。

查清查实问题线索，认真分析问题症结，积极推动解决问题，各督查组务实保障政策精准落地，受到好评。

努力缓解短期财政压力

实施更大规模减税降费，长远看有利于“放水养鱼”、激发经济发展活力。应对短期财政压力，各地采取哪些办法加以缓解？

主动挖潜，大力优化支出结构——

督查组与有关部门座谈时了解到，山东省今年各级国有资本经营预算调入一般公共预算比例不低于25%，年终超收收入全部调入一般公共预算统筹使用；1—7月，青岛市市本级“三公”经费支出同比下降46.6%，全市民生支出同比增长12.1%，教育、就业、节能环保等重点民生支出得到较好保障。

“我市今年1—8月减税额度相当于上年同期税收的9.24％，预计全年减税额度将达到上年税收的10％。目前已压缩一般性支出7％。”山西朔州市常务副市长张韬表示，将于下月提请调整一般公共预算收支目标，仍有收支缺口则动用预算稳定调节基金。

多渠道盘活各类资金和资产——

山东省将历年结存的预算稳定调节基金和收回的各类存量资金78.92亿元全部打入年初预算，切实发挥资金效益；扩大存量资金回收范围，将存量资金收回财政的期限由结转超过2年改为结转超过1年；开展行政事业单位房地产使用情况专项清理，对闲置资产釆取调配划转、出售变现、出租等措施盘活利用。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 02 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)