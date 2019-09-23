广西按下开放合作“快进键”

“当前，广西正加快构建‘南向、北联、东融、西合’全方位开放发展新格局。我们愿与各方一道，进一步深化各领域友好交流和务实合作，为建设更加紧密的中国-东盟命运共同体作出新的更大贡献。”在第16届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会（简称“东博会”）开幕大会上，广西壮族自治区党委书记鹿心社如是说。

东博会举办16年来，为广西带来了千载难逢的发展机遇。今日广西，乘着服务西部陆海新通道、金融开放门户建设、中国-东盟信息港、对接粤港澳大湾区、产业大招商、建设中国（广西）自由贸易试验区的东风，按下开放合作的“快进键”。

广西发展大有可为

2004年，地处边陲的广西被推向了开放开发前沿。经过16年精心打造，东博会已成为中国-东盟高层对话、经贸合作和专业交流的全方位开放平台，成为广西发展的亮丽名片。

16年来，通过举办东博会，广西积极服务国家周边外交战略，对外开放水平日益提高，开放合作迎来一次次历史性机遇。2004年到2018年，广西进出口总值从31.9亿美元增长到597亿美元，增长近19倍；广西与东盟的贸易额从82.9亿元增长到2061.5亿元，增长约25倍。

中国与东盟贸易额占中国外贸总值的比重持续上升，东博会在其中发挥了积极作用。首届东博会举办当年，中国-东盟贸易额突破1000亿美元；2019年以来，东盟一跃成为中国第二大贸易伙伴，在中国对外经贸格局中的地位进一步凸显。

广西毗邻东盟的主要边境城市全部通达高速公路，2018年，南宁机场航线对东盟国家全覆盖，旅客吞吐量超过1500万人次，广西接待入境旅游人数达562万人次。

“广西经济发展有着巨大潜力和蓬勃活力，未来中国和东盟之间的经济合作有着广阔的空间。”两次参加东博会的小米董事长雷军说，广西是中国-东盟合作的宝地，前途无量，大有可为。

国家战略多维度覆盖

举全区之力办好每一届东博会，是广西16年来一以贯之的初心。通过举办东博会，极大地促进了自身经济社会发展。2004年至2018年，广西地区生产总值从3320.1亿元增长到20352.5亿元，增长了6倍；广西对东盟贸易额由82.9亿元增长到2031.5亿元，增长了24倍。广西跨境人民币结算量多年来在边境和西部省份均保持第一。

东博会催生多项国家战略落户广西，带来了政策、信息、项目、机制等多方面的支持。随着《广西建设面向东盟的金融开放门户总体方案》《西部陆海新通道总体规划》的实施，以及中国（广西）自由贸易试验区、中国-东盟信息港的批复建设，广西实现了国家战略规划多维度覆盖。

在本届东博会上，西部陆海新通道展区规模扩大83%，为通道沿线省（区、市）集中展示物流、港口、园区等合作带来了新商机。其间，珠江-西江经济带沿线特色产业与粤港澳先进制造业在南宁相约，促进资本和技术对接，促成更多的大湾区优质产业项目落地广西。

第16届东博会还专门设立中国（广西）自由贸易试验区展区，全方位展示广西自贸区形象和商机，同时举办招商推介会暨走进试验区活动，邀请世界500强企业、国内500强企业、东盟国家政府经贸主管部门、中国驻东盟国家使领馆经商参赞、东盟国家有关企业参会，促进相互合作与发展。

“南宁渠道”成大道

第16届东博会以“共建‘一带一路’，共绘合作愿景”为主题，着力提升中国-东盟开放平台，主动对接《中国-东盟战略伙伴关系2030愿景》和中国-东盟命运共同体建设。

16年来，广西在东博会框架下举办了200多个会议论坛，涵盖海关、检验检疫、金融、港口等40多个领域，建立起多领域合作机制，带动了中国-东盟信息港等一大批重大项目落地，成为中国-东盟多领域合作的“南宁渠道”。

目前，广西与东盟各国建立了互访机制，有6个东盟国家在南宁设立了领事馆，广西与东盟国家缔结的友好城市达55对，“南宁渠道”已成为东盟各国与中国合作的首选渠道。广西是全国东盟留学生最多的省区。老挝留学生罗天灯说：“东博会的举办不仅促进东盟各国的交流与发展，也能加强中国与东盟各国的交流与发展。”

本届东博会期间，数十个系列高层论坛如期举行，涵盖产能合作、电子商务、科技、环境保护、农业、财税以及广电传媒领域，进一步拓宽和丰富“南宁渠道”，助推广西高水平开放和高质量发展书写新篇章。（记者周仕兴 张斐晔）

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