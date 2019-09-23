河南新乡红旗区税务部门助力减税降费红利释放

人民网北京9月23日电 今年以来，为落实减税降费的政策，河南省新乡市红旗区税务局用“看得见”的优质服务，“摸得着”的便民措施，“落得实”真正效果，为纳税人和缴费人提供高效、优质、便捷的税收服务，确保减税降费红利充分释放。

一是做好外部宣传。扩大宣传面和受众知晓度，开展多渠道、多平台、多视角、全方位减税降费系列税收新政的宣传，既百分百覆盖，又点对点辅导，确保政策执行效果。利用公告栏、标语条幅、宣传册、LED电子显示屏等形式营造减税降费宣传氛围，加大电话、短信、税企微信群、朋友圈等媒介的宣传力度，扩大政策宣传辐射面，召开30多场面向纳税人的政策解读培训会，采取“走出去”的方式开展一对一、点对点贴近式纳税辅导，把减税降费大礼包明明白白送到纳税人手中。及时回应纳税人需求，做到有疑有惑随时解答，帮助纳税人及时“消化”减税新政，确保优惠政策应知尽知、应会尽会、应享尽享，并针对不同类型纳税人的需求，印制了《深化增值税改革相关政策、解读及热点问答》《深化增值税改革100问》《社保费降费政策解读》等宣传册，方便纳税人及时了解新政。

二是深化内部培训。在系统内部开展多轮政策培训，使税务人员对减税降费政策有更深入的了解，做到具体政策人人心中有数，优惠政策学深悟透，各级文件贯彻到位。各基层分局积极行动，开展形式多样的培训学习活动。

三是提升服务质量。进一步更新服务观念、优化服务手段、提高服务水平，提升纳税人的获得感。坚持以纳税人需求为中心，认真落实国家税务总局出台的便民办税服务举措，大力开展面对面培训、点对点辅导和上门服务，持续拓展办税渠道，积极推行“个性化”辅导。深入国家重点大型企业河南海华医药物流有限公司、新乡凯德商用置业有限公司、河南芯睿电子科技有限公司等开展精准政策辅导。多渠道收集纳税人的意见建议和诉求，精准解决纳税人、缴费人在享受减税降费政策过程中的痛点、堵点和难点问题，着力解决疑难问题、改进纳税服务，破除税企交流壁垒，推动企业降本增效，更好地服务经济社会发展大局。

通过纳税服务质效的提升，让纳税人、缴费人切切实实享受到国家政策的红利，提高了纳税人的获得感和满意度，得到了广大纳税人的广泛赞誉，收获了多家纳税人对税务人员敬业态度和优质服务的感谢信。

河南省海华医药企业总监表示：“这次国家的减税降费政策让我们得到了实打实的减税，全年预计可减免税额40万元，开启四期技改项目，扩大了生产。由于税费的降低，我们也下调了产品价格，商品销售数量也有所增长,实现企业和纳税人的双赢。系列减税降费政策的叠加效应，让我们有更多动力在‘智’造路上加速奔跑，全力冲刺新目标。”

(责编：罗知之、付长超)