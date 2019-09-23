“降低消耗强度” 专家聚焦“十四五”资源环境支撑

指着两条快速上扬的统计曲线——我国重要大宗矿产资源消费量、重要战略性关键矿产资源消费量，中国地质科学院矿产资源研究所研究员王安建说，曲线的S形转折点有望出现在人均GDP达到1万至1.2万美元期间。
在21日举行的“中国国情与发展”论坛2019年学术年会上，王安建表示，人均能源和矿产资源消费水平的高低，是一个国家经济发展的标识。
我国的资源禀赋如何支撑可持续发展？当天，数十位国情与发展领域的知名专家，围绕高质量发展和重大资源环境问题建言献策，拟为“十四五”规划提供相关智库建议。
中国地理学会原理事长陆大道院士倡议，大幅提高资源利用效率，“十四五”期间的空间规划、城乡建设、技术推广应用等，应进一步考虑降低能源、矿产、淡水、土地等资源的消耗强度。
知名气候学家秦大河院士表示，“十四五”规划面临的国内外形势十分复杂，既要应对日趋复杂的国际环境，也要应对日趋紧迫的全球气候变化形势，还要进一步提高战略性资源保障的安全程度，急需相关科学领域开展深入研究，提出具有针对性和可操作性的建议。
该论坛为中国科学院学部工作局、中科院地理科学与资源研究所共同举办，由相关科学领域的院士、专家组成，是一个自然科学和社会科学合作交流的平台。（新华社记者董瑞丰）
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