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中国形成多轮驱动能源供应体系（锐财经）

本报记者  徐佩玉

2019年09月24日06:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，国家能源局局长章建华在国新办举办的新闻发布会上介绍，新中国成立70年来，中国一次能源生产总量翻了150多倍，其中天然气产量更是翻了2万多倍。中国能源供给结构持续优化、质量不断提升，已形成煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动的多元供应体系。

　　成为世界能源生产第一大国

　　70年，从能源工业基础的“一穷二白”发展成为世界能源生产第一大国，中国能源发展成就举世瞩目。

　　能源生产，从供给短缺到总体宽松，走上了多轮驱动强劲、保障体系完善的新道路。70年来，中国能源供给结构持续优化、质量不断提升，形成了煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动的多元供应体系。

　　据章建华介绍，2018年，中国一次能源生产总量37.7亿吨标准煤，是1949年的158倍，年均增长7.6%。其中，煤炭产量36.8亿吨、原油产量1.9亿吨、天然气产量1600亿方、发电量71118亿千瓦时，分别比1949年增长114倍、1574.9倍、22894.7倍、1652.9倍。煤电、水电、风电、太阳能发电装机容量居世界第一，核电装机容量世界第三、在建规模世界第一。西气东输、西电东送、北煤南运等重大通道的建成，形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的能源管网。

　　能源消费方面，从一煤独大到清洁绿色，走上了节能降耗、集约高效的新道路。国家能源局数据显示，新中国成立初期，受能源资源禀赋的影响，煤炭占全国能源消费总量的比重始终在90%以上。党的十八大以来，加快推动形成能源节约型社会，传统能源利用方式加速转变，清洁低碳转型步伐明显加快。煤炭消费比重下降9.5%，历史性降至60%以下；单位GDP能耗下降23.3%；非化石能源消费比重提升至14.3%，天然气消费比重提升至7.8%，电力占终端能源消费的比重提升至25.5%。

　　能源开放深度广度不断拓展

　　70年，中国能源技术不断创新，能源开放深度广度不断拓展，在世界能源舞台唱响了中国声音。

　　能源技术方面，从跟随模仿到并行引领，走上了动力转换、创新发展的新道路。70年来，经过引进吸收和自主创新，中国能源系统技术装备水平不断提升；建成了全球最大的清洁煤电体系；建成了全球规模最大的电网，安全运行水平、供电可靠性位居世界前列；深水钻探、页岩气勘探开发等技术实现重大突破，一大批代表国际先进水平的重大工程建成投产；“互联网+”智慧能源、储能、综合能源服务等一大批能源新技术、新业态、新模式加快培育，蓬勃兴起。

　　国际合作方面，从相对封闭到全方位开放合作，走上了共商共建共享、深度参与国际能源治理变革的新道路。70年来，中国全面发展同世界各国的能源交往合作，着力推进“一带一路”能源合作，广度深度不断拓展。建成了五大国际油气合作区、四大油气进口战略通道，一大批先进能源技术装备走出国门、走向世界。

　　章建华举例说，与能源宪章、国际能源署、国际可再生能源署等国际能源组织实现密切合作，倡导建立“一带一路”能源合作伙伴关系，推动成立上合组织能源俱乐部，成功举办中俄能源商务论坛、G20能源部长会、APEC能源部长会、国际能源变革论坛等国际性活动，建立双边合作机制58项，参与多边合作机制33项。

　　煤电清洁排放走在世界前列

　　“这些年，中国始终坚持清洁低碳的发展方向，大力发展非化石能源，推动能源清洁低碳转型，提高能源效率，减少污染物排放，减少二氧化碳排放，保护生态环境，促进人与自然和谐发展。”国家能源局发展规划司司长李福龙在发布会上表示。

　　根据中国政府制定的目标，到2030年前后，中国的二氧化碳排放将达到峰值，并且要争取尽早达峰；到2020年和2030年，非化石能源占一次能源消费总量的比重要分别达到15%和20%左右。这一目标实现的如何？

　　李福龙表示，到2018年，非化石能源占一次能源消费总量的比重已经达到14.3%，经过今明两年的继续努力，可以实现到2020年15%的发展目标。

　　煤电清洁排放水平走在世界前列。李福龙介绍，中国现在达到超低排放水平的煤电机组已经达到8.1亿千瓦，是全世界最大的超低排放清洁能源煤电系统。

　　煤炭减量替代效果显著。李福龙介绍，近两年，全国煤炭消费量均低于2013年的42.4亿吨。在中国现在能源总量煤炭占比较大的条件下，发展清洁高效的煤电机组，同时压减散煤，集中提高用于发电的煤炭在整个煤炭消费中的比重，这一路径不仅可以优化煤炭消费结构，而且也不会导致煤炭消费量线性增加。“十三五”期间，长三角、京津冀鲁这些重点地区煤炭消费量预期将比2015年下降5%-10%。“完成这个任务是很艰巨的，但现在进展是非常好的。”李福龙说。

(责编：曹昆)
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