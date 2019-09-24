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超七成中国百强企业披露扶贫信息

2019年09月24日06:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京9月23日电  （记者邱海峰）国务院扶贫办、中国社科院日前联合发布的《企业扶贫蓝皮书（2019）》显示，截至2019年7月31日，入围2019年财富世界500强的前100家中国企业中，共75家公开披露扶贫工作信息。

　　蓝皮书显示，65%的中国100强企业高层领导高度重视、积极参与扶贫工作，超半数企业已建立扶贫工作组织体系，47%的企业制定了扶贫规划和相关管理制度。55家披露了扶贫资金投入的中国100强企业共投入扶贫资金49.35亿元，6家中国100强银行业金融机构精准扶贫贷款余额总计达6078.04亿元。

　　蓝皮书研究发现，中国100强企业在参与脱贫攻坚过程中坚持综合施策，涵盖教育扶贫、产业扶贫、消费扶贫、健康扶贫、旅游扶贫等十余个领域。其中开展教育扶贫的比率最高，达92%；其次为产业扶贫，达77%；消费扶贫位列第三，达67%。15家披露年度扶贫成效的企业年度扶贫工作共惠及约634万人，带动建档立卡贫困户脱贫79万人。

　　《企业扶贫蓝皮书》是由中国社科院推出的聚焦企业扶贫的研究报告，2019年是连续第4年发布。

(责编：曹昆)
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