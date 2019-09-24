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当前消费市场总体运行平稳

2019年09月24日06:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京9月23日电  （记者王俊岭）日前，商务部市场运行司负责人介绍了2019年8月我国消费市场运行情况。

　　该负责人指出，当前消费市场总体运行平稳。根据国家统计局数据，8月份全国社会消费品零售总额达到3.4万亿元，同比增长7.5%，增速较上月回落0.1个百分点；除汽车以外的消费品零售额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。商务部重点监测零售企业8月份销售额同比增长2.3%，增速与上月持平。

　　具体来看，消费市场主要有以下特点：

　　一是餐饮及文娱消费升温。8月份全国餐饮收入3857亿元，同比增长9.7%，增速比上月加快0.3个百分点。限额以上单位文化办公用品零售额同比增长19.8%，增速比上月加快5.3个百分点。有关数据显示，8月电影票房达到78亿元，同比增长13.8%。

　　二是基本生活消费旺盛。8月份，限额以上单位日用品、化妆品、烟酒、粮油食品和饮料零售额同比分别增长13.0%、12.8%、12.6%、12.5%和10.4%。前8个月实物商品网上零售中，吃、穿和用类商品分别增长30.6%、19.7%和20.2%。

　　三是网络零售增长较快。8月份，商务部重点监测企业网络零售额同比增长16.6%，增速比上月加快1.9个百分点，比百货店、便利店和超市分别高出15.2、10.9和9.1个百分点。据国家统计局统计，1-8月实物商品网上零售额同比增长20.8%，占社零总额比重达19.4%，比上年同期提高2.1个百分点。

　　四是消费价格温和上涨。8月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅与上月持平；剔除食品和能源价格的核心CPI（居民消费价格指数）上涨1.5%，涨幅较上月回落0.1个百分点。商务部监测的36个大中城市8月份食用农产品价格同比上涨14.8%，1-8月累计同比上涨7.3%。

　　该负责人表示，我国消费市场总体仍处于上升期，市场潜力大、发展韧性强、成长性好，随着国家减税降费、扩大开放、改善民生、促进商业消费等一系列政策措施的落实，促消费成效将持续释放，预计后期消费将继续保持平稳增长。

(责编：曹昆)
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