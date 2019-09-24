本报北京9月23日电 （记者王俊岭）日前，商务部市场运行司负责人介绍了2019年8月我国消费市场运行情况。
该负责人指出，当前消费市场总体运行平稳。根据国家统计局数据，8月份全国社会消费品零售总额达到3.4万亿元，同比增长7.5%，增速较上月回落0.1个百分点；除汽车以外的消费品零售额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。商务部重点监测零售企业8月份销售额同比增长2.3%，增速与上月持平。
具体来看，消费市场主要有以下特点：
一是餐饮及文娱消费升温。8月份全国餐饮收入3857亿元，同比增长9.7%，增速比上月加快0.3个百分点。限额以上单位文化办公用品零售额同比增长19.8%，增速比上月加快5.3个百分点。有关数据显示，8月电影票房达到78亿元，同比增长13.8%。
二是基本生活消费旺盛。8月份，限额以上单位日用品、化妆品、烟酒、粮油食品和饮料零售额同比分别增长13.0%、12.8%、12.6%、12.5%和10.4%。前8个月实物商品网上零售中，吃、穿和用类商品分别增长30.6%、19.7%和20.2%。
三是网络零售增长较快。8月份，商务部重点监测企业网络零售额同比增长16.6%，增速比上月加快1.9个百分点，比百货店、便利店和超市分别高出15.2、10.9和9.1个百分点。据国家统计局统计，1-8月实物商品网上零售额同比增长20.8%，占社零总额比重达19.4%，比上年同期提高2.1个百分点。
四是消费价格温和上涨。8月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅与上月持平；剔除食品和能源价格的核心CPI（居民消费价格指数）上涨1.5%，涨幅较上月回落0.1个百分点。商务部监测的36个大中城市8月份食用农产品价格同比上涨14.8%，1-8月累计同比上涨7.3%。
该负责人表示，我国消费市场总体仍处于上升期，市场潜力大、发展韧性强、成长性好，随着国家减税降费、扩大开放、改善民生、促进商业消费等一系列政策措施的落实，促消费成效将持续释放，预计后期消费将继续保持平稳增长。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】