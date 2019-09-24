京通铁路既有线换梁施工完成

本报电 （孔祥文、王智海）9月23日上午，（北）京通（辽）铁路锡伯河特大桥上顺利结束捣固作业，标志着全国最大规模的铁路既有线桥梁换梁施工完成。
据中铁二十二局集团京通铁路项目经理王相臣介绍，京通铁路电气化改造工程，对既有线13座桥梁的46孔92片混凝土箱梁进行了拆除、更换。13座桥位于燕山山脉的崇山峻岭之间，地势险峻，作业场地狭窄，施工组织难度大。2000多名施工人员在7天时间内，进行连续封锁作业。
全长804公里的京通铁路始建于1972年，是我国沟通山海关内外的三条铁路干线之一，也是晋煤北路分流外运的一条重要通道。随着时间推移，京通铁路逐渐老化，运营不得不降低速度，运输也由10年前最高峰的160余对减至40余对。2015年12月，京通铁路正式开始电气化改造。其中包括隧道病害整治、站房改造、桥墩加固、既有线换梁等。
本次电气化改造工程完工后，京通铁路列车将由内燃机车更换为电力牵引机车。整体货运能力由现在每年5830万吨提升至7430万吨，客车由每天8对提升至16对。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】