京通铁路既有线换梁施工完成

本报电 （孔祥文、王智海）9月23日上午，（北）京通（辽）铁路锡伯河特大桥上顺利结束捣固作业，标志着全国最大规模的铁路既有线桥梁换梁施工完成。

据中铁二十二局集团京通铁路项目经理王相臣介绍，京通铁路电气化改造工程，对既有线13座桥梁的46孔92片混凝土箱梁进行了拆除、更换。13座桥位于燕山山脉的崇山峻岭之间，地势险峻，作业场地狭窄，施工组织难度大。2000多名施工人员在7天时间内，进行连续封锁作业。

全长804公里的京通铁路始建于1972年，是我国沟通山海关内外的三条铁路干线之一，也是晋煤北路分流外运的一条重要通道。随着时间推移，京通铁路逐渐老化，运营不得不降低速度，运输也由10年前最高峰的160余对减至40余对。2015年12月，京通铁路正式开始电气化改造。其中包括隧道病害整治、站房改造、桥墩加固、既有线换梁等。

本次电气化改造工程完工后，京通铁路列车将由内燃机车更换为电力牵引机车。整体货运能力由现在每年5830万吨提升至7430万吨，客车由每天8对提升至16对。

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