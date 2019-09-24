70年生产总量增长157.8倍 我国成为能源生产第一大国

70年来，我国能源生产实现跨越式发展，基础性保障作用持续增强。70年来能源生产总量增长157.8倍，我国已成为世界能源生产第一大国。

新中国成立初期，我国能源生产能力不足、水平不高。1949年，能源生产总量仅为0.2亿吨标准煤。经过70年的快速发展，我国能源生产逐步由弱到强，生产能力和水平大幅提升，一跃成为世界能源生产第一大国，基本形成了煤、油、气、可再生能源多轮驱动的能源生产体系，充分发挥了坚实有力的基础性保障作用。2018年，能源生产总量达37.7亿吨标准煤，比1949年增长157.8倍，年均增长7.6%。

主要能源品种生产全面发展。原煤产量1949年仅为0.3亿吨，2018年达到36.8亿吨，比1949年增长114.0倍，年均增长7.1%；原油产量1949年仅为12.0万吨，2018年达到1.9亿吨，增长1574.9倍，年均增长11.3%；天然气产量1949年仅为0.1亿立方米，2018年达到1602.7亿立方米，增长22894.7倍，年均增长15.7%；发电量1949年仅为43.0亿千瓦小时，2018年达到71117.7亿千瓦小时，增长1652.9倍，年均增长11.3%。（记者班娟娟）

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