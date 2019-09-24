融资租赁行业迎新一轮“体检”

随着行业的快速发展和管理部门的日渐统一，我国融资租赁行业迎来新一轮“体检”。《经济参考报》记者从知情人士处获悉，近日包括深圳、上海、北京等地金融监管局陆续发布通知开展对辖区内融资租赁公司的现场检查。与此同时，相关部门拟将在年内对《融资租赁企业监督管理办法》进行修订，并同时对总体的经营和监管规则加以明确。对此，业内人士表示，现场检查将引导融资租赁公司回归本源，立足主业，同时扶优限劣、推进行业洗牌、减量增质发展，有利于监管治理金融乱象，促进行业健康可持续发展。

9月16日，深圳金融局于2019年9月起对深圳市部分融资租赁企业开展现场检查工作。无独有偶。9月6日，北京市地方金融监督管理局也曾发布一则检查通知。通知内容显示，北京市将于9月开启典当行、融资租赁、商业保理三类行业现场检查工作。而上海市地方金融监督管理局于近日召开了工作会议，布置了下一阶段融资租赁的监管要求和具体工作安排。

在业内专家看来，融资租赁多头监管的状况已经发生改变。随着行业的快速发展，类信贷金融业务的风险也逐渐显现出来。为规范行业秩序，近年来国家对金融领域采取了一系列措施，严监管和防风险并举，对原有监管体系外的金融机构展开了风险摸底和排查，相应地融资租赁行业也被纳入统一的监管体系之中。

“总体来说，融资租赁公司的监管新阶段正在到来。受到监管趋严的影响，短期之内行业内企业数量和资产规模会受到影响，但从长期来看，随着融资租赁企业业务和经营模式的逐步规范，整个行业会实现良性增长。特别是行业内专业化水平较高、业务运营能力突出的规模化融资租赁公司，将通过行业整合进一步扩大市场份额，增强核心竞争力。”深圳前海某融资租赁公司管理人士表示。（记者钟源）

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