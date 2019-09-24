人民网>>财经

多地加快供地节奏 住宅用地成交量倍增

2019年09月24日08:26  来源：经济参考报
 

　　经历了8月份土地市场短暂降温以后，9月份以来多个地方加快了城市土地供应节奏。23日，中国指数研究院公布的统计数据显示，最近一周的全国40个大中城市土地市场整体供求环比走高，住宅用地成交量倍增。

　　中指院的数据显示，近一周内二线城市土地市场供地活跃，土地出让金总额环比也有所增加。例如，广州市121亿元总价新推出5宗土地，长春市以117亿土地出让收入领衔上周土地成交金额榜单。

　　不过土地市场整体“量高价低”的局面仍在延续，中原地产研究中心统计数据显示：截至19日，9月份以来成交价格超过10亿的地块合计52宗。从这52宗土地看，22宗地块是底价成交，占比高达42%，刷新年内最高纪录。同时，只有20宗地块的溢价率超过10%。

　　中原地产首席分析师张大伟分析认为：7月份开始，连续出台的收紧信托与境外融资政策，均对房地产企业拿地政策造成了一定影响。8月份，全国热点的70大城市合计土地成交1057宗，成交土地金额2501亿，土地成交溢价率只有8%，相比之前几个月明显下调。

　　“相比今年二季度，下半年开始房地产企业收紧了拿地步伐，针对非热点土地关注度减少”。张大伟分析认为，融资收紧预期下，房企拿地意愿退烧。从土地成交情况看，以二线为主的多个城市住宅地块溢价率8、9月份均出现了下调现象。

　　有业内人士表示，从最近3个月的房地产供地数据来看，尽管前8月全国房地产和住宅用地供应同比有所减少，但减幅逐月收窄；重点城市中，一线城市房地产和住宅用地供应同比保持增加态势，且增幅逐月扩大。

　　该人士认为，这意味着我国房地产用地供应总体稳定，房地产市场总体延续平稳态势，各地尤其是一线城市紧紧围绕“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，严格对照今年年初自然资源部制定的住宅用地“五类”调控目标，积极推进土地供应，“因城施策”、“分类调控”效果逐渐显现。

　　克而瑞研究中心分析师马千里分析认为，就政策层面上来看，虽然国家持续收紧房企融资政策，但“三稳”目标并未改变，各地也根据当地实际情况出台政策进行调节。他预测，“在一二线城市土地供应量纷纷大增的带动下，9月份土地成交量价预计会出现一定的回升”。（记者高伟）

(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved