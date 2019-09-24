多地加快供地节奏 住宅用地成交量倍增

经历了8月份土地市场短暂降温以后，9月份以来多个地方加快了城市土地供应节奏。23日，中国指数研究院公布的统计数据显示，最近一周的全国40个大中城市土地市场整体供求环比走高，住宅用地成交量倍增。
中指院的数据显示，近一周内二线城市土地市场供地活跃，土地出让金总额环比也有所增加。例如，广州市121亿元总价新推出5宗土地，长春市以117亿土地出让收入领衔上周土地成交金额榜单。
不过土地市场整体“量高价低”的局面仍在延续，中原地产研究中心统计数据显示：截至19日，9月份以来成交价格超过10亿的地块合计52宗。从这52宗土地看，22宗地块是底价成交，占比高达42%，刷新年内最高纪录。同时，只有20宗地块的溢价率超过10%。
中原地产首席分析师张大伟分析认为：7月份开始，连续出台的收紧信托与境外融资政策，均对房地产企业拿地政策造成了一定影响。8月份，全国热点的70大城市合计土地成交1057宗，成交土地金额2501亿，土地成交溢价率只有8%，相比之前几个月明显下调。
“相比今年二季度，下半年开始房地产企业收紧了拿地步伐，针对非热点土地关注度减少”。张大伟分析认为，融资收紧预期下，房企拿地意愿退烧。从土地成交情况看，以二线为主的多个城市住宅地块溢价率8、9月份均出现了下调现象。
有业内人士表示，从最近3个月的房地产供地数据来看，尽管前8月全国房地产和住宅用地供应同比有所减少，但减幅逐月收窄；重点城市中，一线城市房地产和住宅用地供应同比保持增加态势，且增幅逐月扩大。
该人士认为，这意味着我国房地产用地供应总体稳定，房地产市场总体延续平稳态势，各地尤其是一线城市紧紧围绕“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，严格对照今年年初自然资源部制定的住宅用地“五类”调控目标，积极推进土地供应，“因城施策”、“分类调控”效果逐渐显现。
克而瑞研究中心分析师马千里分析认为，就政策层面上来看，虽然国家持续收紧房企融资政策，但“三稳”目标并未改变，各地也根据当地实际情况出台政策进行调节。他预测，“在一二线城市土地供应量纷纷大增的带动下，9月份土地成交量价预计会出现一定的回升”。（记者高伟）
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