银保监会部署专项检查 严防盲目抽贷断贷

金融监管部门持续释放加大金融对实体经济支持信号。《经济参考报》记者从机构获悉，继国务院常务会议及金融委会议明确提出金融机构要与实体经济共渡难关后，近期银保监会对各银保监局及各类银行下发《关于开展银行机构不合理抽贷、断贷专项检查的通知》（以下简称“通知”），对银行不合理抽贷、断贷进行专项检查。检查重点涉及是否通过完善授信体制机制，建立健全区别对待、有保有控的差异化信贷政策，同时，通知对不得抽贷、断贷企业的条件设定进一步作出明确规定。

通知明确将重点检查银行对五类企业信贷投放情况。一是受国际市场冲击、遇到暂时困难的出口企业，尤其是有订单、有市场、有信用的企业，支持其合理融资需求，确保不发生不合理抽贷、断贷。二是对暂时遇到困难的民营企业，是否按照市场化、法治化原则，区别对待、“一企一策”，分类采取支持处置措施。三是对符合经济结构优化升级方向，有发展前景和一定竞争力但暂时遇到困难的民营企业，不盲目抽贷、断贷。四是对于产能过剩行业中经营暂时遇到困难，但技术设备先进、产品有竞争力、有市场的优质骨干企业，是否给予合理的信贷支持。五是对经营暂时遇到困难，但符合产业政策、有市场、有效益的其他企业，能否支持其合理信贷需求，避免“一刀切”抽贷、断贷。

此外，债权人委员会相关工作要求落实情况也是此次专项检查重点。检查内容包括金融债务重组期间，债权银行机构是否能够按债委会部署一致行动，做到稳定预期、稳定信贷、稳定支持，不随意抽贷、断贷。以及债权银行机构是否通过必要的、风险可控的收回再贷、调整贷款利息、展期续贷、市场化债转股等方式，最大限度的帮助困难企业实现解困。

9月以来，已有多个高规格会议密集释放信号，提出要加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度。9月4日国常会强调，引导金融机构完善考核激励机制，将资金更多用于普惠金融，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。9月5日金融委会议再度明确要引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。20日，国家发改委、银保监会联合印发了《关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》，加大对守信主体的融资支持力度，提高金融服务实体经济质效。（记者向家莹）

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