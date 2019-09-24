民政部印发意见：养老服务新政聚焦扩大供给

作为拉动内需、扩大就业、促进经济发展的重要内容，养老服务消费再迎一揽子新政。记者9月23日从民政部获悉，近日，经国务院同意，民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》共提出6个方面共17条措施，推动解决当前存在的养老服务有效供给不足、养老服务消费政策不健全、营商和消费环境有待改善等突出问题，更好地满足广大老年人多样化多层次养老服务需求。
《实施意见》要求，全方位优化养老服务有效供给，大力发展城市社区养老服务，积极培育居家养老服务，促进机构养老服务提质增效，有效拓展农村养老服务。
此外，在加强养老服务消费支撑保障方面，实施社区养老服务设施建设行动计划，指导、督促和检查各地确保新建住宅小区配套养老服务设施，老旧小区通过政府回购、租赁、改造等方式因地制宜补足养老设施，到2022年配建的养老服务设施达标率达到100%。
在培育养老服务消费新业态方面，支持养老服务与文化、旅游、餐饮、体育、家政、教育、养生、健康、金融、地产等行业融合发展；加快互联网与养老服务的深度融合，为老年人提供“点菜式”就近便捷养老服务，打造多层次智慧养老服务体系，创造养老服务的新业态、新模式。（记者班娟娟）
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