引领我国更高水平开放进程 自贸区建设步伐加快

从2013年，上海自贸试验区一枝独秀，到如今18个自贸区引领我国更高水平对外开放的进程，自贸试验区建设步伐逐步加快。

尤其是今年以来，8月6日国务院同意设立上海自贸区临港新片区，8月26日国务院印发新设6个自贸区《总体方案》。

《证券日报》记者梳理发现，上海自贸区临港新片区一个多月的发展建设可谓“翻天覆地”。

8月6日，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》发布。8月20日，临港新片区正式揭牌，首批13家企业当场获颁了营业执照；同一天，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理办法》共计49条开始施行。8月30日，《关于促进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》发布人才、税收、住房、土地规划、产业集聚、交通网络建设等50条具体举措。9月13日，临港新片区首批重点项目集中签约和开工，当天签约项目23个，涉及集成电路、人工智能、生物医药、民用航空、新能源汽车、装备制造和绿色再制造等重点产业，总投资超过110亿元。9月20日，临港新片区正式揭牌满月，发布《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区更加便利更加开放地引进外国人才的通知》和《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区支持金融业创新发展的若干措施》两大新政。满月次日，临港新片区企业发展合作联盟揭牌，44家市属国企走进临港，积极对接新片区总体方案，全力参与和服务新片区建设。

根据临港新片区管委会介绍，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》和《关于促进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》共计158项任务分工，目前25项已完成或已落地实施；105项已形成相关细则初稿或正在加快推进。一个月来，新片区持续引进高能级产业项目，累计接洽项目近200个。

与此同时，已有自贸区的建设也在持续推进。例如，9月23日，《中国（重庆）自由贸易试验区条例（草案）》在重庆市五届人大常委会第十二次会议上迎来二审，通过立法完善自贸区管理机制，营造一流营商环境。

此外，新设自贸区也紧随其后。以江苏自贸试验区为例，8月26日国务院同意设立江苏自贸试验区，8月30日江苏自贸试验区正式揭牌。当天，上海市发改委、江苏省商务厅、浙江省商务厅签署《上海江苏浙江自由贸易试验区联动发展战略合作框架协议》。随后，江苏自贸试验区的南京、连云港、苏州三个片区分别于8月30日、8月31日、9月1日挂牌运行，多家首批入驻企业已领到营业执照。

谈到自贸区发展加速的原因，苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，自今年8月份，6个新设自贸区揭牌后，我国构建起东中西协调联动、陆海统筹发展的全方位和高水平区域开放的全新局面，自贸区建设已按下“加速键”。自贸区是制度创新的“试验田”，格外侧重于制度创新上的探索与尝试，通过相应的实践，创建一批可复制、可推广的经验，为其他地区提供示范效应，这是自贸区在制度创新上的优势；同时，在区位和产业方面，自贸区同样有着其他地区不具备的优势，比如港口、航道、高端生产要素聚集等等。种种优势的叠加，促成自贸区建设跑出“加速度”。（记者刘萌）

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