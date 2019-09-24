大兴机场开航在即 “中国制造”震撼世界

9月30日，耗资800亿元，预计年客流吞吐量1亿人次、飞机起降量80万架次的北京大兴国际机场即将开门迎客。

《证券日报》记者于9月17日受邀来到大兴国际机场实地采访，当记者驱车抵近机场时，一座金色建筑跃然眼前，好似即将展翅飞翔的雄鹰。这仅是航站楼的一角，航站楼内纵横交错、四通八达，被称之为“六芒星”。

“目前，机场大部分准备工作就绪，为确保9月30日开航，各单位时刻待命。”大兴国际机场相关负责人告诉记者，相较11年前首次通航的首都T3新机场，大兴机场在技术上有了质的飞跃，能源应用也更加多样化。

北京大兴国际机场作为献礼新中国70周年的国家标志性工程，定位为辐射全球的大型国际枢纽机场，同时承载着推动京津冀协同发展的历史使命。

从2015年9月26日正式开工，用100天完成了近1万根基础桩施工任务，用10个月浇筑了105万方混凝土，随后用80天完成投影面积18万平方米的全自由空间曲面屋盖钢网架提升和安装……新机场拔地而起，再次让世界为“中国制造”所震撼。

拥有多个“世界之最”

沧桑巨变七十载，中国一跃成为世界第二大经济体。基础产业和基础设施今非昔比，交通事业实现重大飞跃，综合运输网络四通八达。北京大兴国际机场的建成，即将成为一个新里程碑。

大兴机场坐落于北京大兴区与河北省廊坊市广阳区之间，占地约4.05万亩，共有4条跑道、150个机位的客机坪、24个机位的货机坪、14个机位的维修机坪、70万平方米的航站楼，旅客年吞吐量预计达到1.3亿人次，被英国《卫报》评为“现代世界七大奇迹”之首，与沙特王国塔、港珠澳大桥等闻名世界的建筑齐名。

相比11年前，北京首都T3新机场激动人心的首次通航，成为“北京的名片”。现如今，大兴国际机场成为一张新的“世界的名片”。大兴国际机场运营筹备部副经理祁峰对《证券日报》记者表示，“相较首都机场，大兴机场最大的变化是能源使用效率空前提升。”

从2015年年底大兴国际机场开工建设至今，祁峰一直“驻扎”在工地上，见证了这座机场的建设过程。他感慨道：“11年后，大兴国际机场运用的新技术与首都机场不可同日而语，可谓引入了全球顶尖的设计和建筑以及诸多中国制造力量。”

目前，北京大兴国际机场航站楼拥有多个世界之最：世界规模最大的单体机场航站楼、世界施工技术难度最高的航站楼、世界最大的采用隔震支座的机场航站楼、世界最大的无结构缝一体化航站楼。此外，新机场还拥有国内最大的地源热泵系统工程。

作为新型国际化立体综合交通枢纽，北京大兴国际机场位于北京大兴与河北廊坊之间，处于京津冀地区的核心地带，周边交通网络密布，交通设施多样立体。

北京大兴国际机场相关负责人表示，实际上，在地域上，大兴国际机场地跨京津冀城市群两个省级行政单位，是京津冀地区的重要交通枢纽。

北京大兴国际机场与京雄城际、城际铁路联络线等多个轨道交通共同构成大兴机场综合交通中心，换乘站就在航站楼中，真正实现机场与轨道交通之间零距离换乘。同时，其外围基础设施建设也加强了区域的互联互通，周边集高铁、城市轨道交通、高速公路于一体的“五纵两横”综合交通网逐渐成型，衔接起北京“双枢纽”。

民航局相关负责人介绍，随着大兴机场的建成，京津冀三地机场将重新分工、协调联动，与北京大兴国际机场一同推动京津冀机场成长为世界级机场群。

北京大兴国际机场是京津冀城市群均衡协同发展的桥梁，是京津冀一体化战略实施的重要保障，也促进了京雄发展走廊的产业链布局。

打造“绿色新国门”

作为全球屈指可数的超大型航空综合交通枢纽，大兴国际机场坚持绿色建设理念，高效利用各种能源，其中可再生能源总量占机场年综合能源消费总量12%左右，是目前全国运用可再生能源比例最高的机场，被誉为“绿色新国门”。

大兴机场指挥部工作人员耿爱民向《证券日报》记者表示，大兴国际机场可再生能源比例达到12%，其中以美的中央空调等国产设备为代表的地源热泵贡献了其中的10%，另外的2%主要是利用风能和太阳能进行照明。在选择可再生能源，特别是大型暖通设备时，首先考虑的就是设备必须可靠，运行必须稳定，同时维修量小。

大兴机场航站楼区南北长约 1753 米，东西宽约 1591 米，由旅客航站楼、换乘中心和综合服务楼以及停车楼三部分组成。不仅结构复杂、空间跨度大，而且在航站楼的正下方，聚集着高铁和地铁，有六条轨道横贯整个机场，堪称世界上施工技术难度最高的机场。

美的中央空调为北京大兴国际机场地源热泵工程1号能源站，提供2台全降膜变频离心式地源热泵机组和5台全降膜变频离心式烟气回收热泵机组，通过将地源热泵技术、锅炉烟气余热收集技术等进行有机结合，充分发挥了再生能源回收和节能减排的重要作用，也使整个地源热泵的供能面积达到了最大化。

美的中央空调方面该项目负责人杨峰向记者表示，在建设中，施工难度较大，设备运行条件复杂多样，为满足项目要求，通过多次实地勘察后，美的攻克了包括五大难关，保证了新机场的能源站稳健运行。

据测算，北京大兴国际机场地源热泵工程可再生能源和余热利用节能，相当于每年可减少二氧化碳排放量约2.6万吨，相当于种植140万棵树，实现真正意义上的绿色节能。

“通过一个夏天的运行，美的设备即使达到满载负荷运行也完全经受住了考验，质量过硬，充分证明了中国制造企业的实力，也向世界递出了一张新的中国制造名片。”祁峰表示。

此外，《证券日报》记者获悉，位于北京大兴国际机场北一跑道南侧区域及其货运区屋顶分布式光伏发电项目顺利并网发电。而这也使北京大兴国际机场拥有了全球距离跑道最近、国内首个飞行区跑道旁铺设的光伏系统。特别值得一提的是，北京大兴国际机场此次跑道南侧区域及其货运区屋顶分布式光伏发电项目，全部采用的是一种新型铸锭单晶光伏组件。

作为此次北京大兴国际机场铸锭单晶组件提供方，协鑫集成项目负责人庞斌向《证券日报》记者介绍称，“铸锭单晶产品是在与众多技术路线竞争后，才最终胜出的，使得铸锭单晶组件有机会首次应用在机场项目之中。此前项目方也曾担心铸锭单晶组件可能存在色差，但经过验收，项目方非常满意。此外，其弱光发电性能也非常优秀。”（记者贾丽 记者于南对此文亦有贡献）

(责编：栗翘楚、杨曦)