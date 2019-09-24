多地出台政策助力夜间消费 夜经济迎“金九银十”

今年以来，越来越多的城市加快布局夜间生态，“夜经济”作为消费增长点，频频出现在各地促消费政策中。

刚刚过去的中秋节，各地依托中秋赏月，瞄准“夜经济”大做文章。《证券日报》近日走访北京多家商场、剧院、便利店等，并采访消费者和工作人员发现，市民夜间出游、消费的需求旺盛。与此同时，各地便利“十一黄金周”夜间消费的举措也呼之欲出。

多地出台繁荣夜经济举措

今年以来，各地推动“夜经济”发展举措不断。

以四个直辖市为例，今年4月15日，上海市商务委等九部门联合出台《关于上海推动夜间经济发展的指导意见》，推动上海“晚7点至次日6点”夜间经济的繁荣发展；天津市自6月1日起启动推动夜间经济发展的措施之一“鼓励开展延时经营”；重庆市联动商业、旅游、文化等多个业态，自7月份启动为期三个月的夜市文化消费促进活动；北京市商务局7月9日印发《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》，包括点亮夜间消费场景等13项具体内容。至此，四个直辖市今年的“夜经济”举措全部配齐。

除上述城市，据《证券日报》记者不完全统计，今年以来，还有成都、济南、三亚、长沙、厦门、南京、西安、南宁等地出台相关政策举措，激发夜经济新动能。

此外，8月27日，国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出要活跃夜间商业和市场。鼓励主要商圈和特色商业街与文化、旅游、休闲等紧密结合，适当延长营业时间，开设深夜营业专区、24小时便利店和“深夜食堂”等特色餐饮街区。

万博新经济研究院副院长刘哲对《证券日报》记者表示，夜经济是满足人们多元化生活需求的一类经济形态。在时间上延伸了消费的链条，能够丰富人们的休闲娱乐生活，挖掘人们在假期之外，工作之余的消费潜力；在空间上拓宽了消费的群体，满足不同年龄、不同职业群体的需求。

夜间消费需求旺盛

今年中秋节期间，多个城市的众多商家开展夜间活动，延长营业时间，为消费者派送节日福利。本周，各个省市逐渐公布中秋假期旅游消费情况，数据显示，各地夜间消费对于经济的拉动作用十分明显。

《证券日报》记者近日走访北京地区部分商场、剧院、体育场馆、便利店等场所，并采访了多位消费者和工作人员发现，市民夜间出游、消费的需求十分旺盛。

在朝阳区一家位于商场一层底商的24小时便利店，记者晚上9点半在店门口观察了10多分钟，发现进店的人依然不少。当晚值班的收银员告诉记者：“商场平日关门时间是晚上10点，不过商场内的电影院、KTV等娱乐场所闭店比较晚，所以我们店即使过了凌晨人也挺多。”

在上述商圈，记者走访了几家健身房，询问了营业时间、客流集中时间等问题。一家紧邻居民区的健身房工作人员告诉本报记者：“我们店两大客流高峰是早上9点前和晚上7点后。我们和写字楼附近的健身房不同，小区居民上班前和下班后才有时间来健身，因此营业时间也相对灵活。”

出租车司机小李对《证券日报》记者表示，我是“不夜城”的见证人，即使到了深夜，也能接到来自各大商圈、电影院、酒吧街的单子，他调侃道：“我性格比较急，怕堵车，晚上路况好，单子多，更喜欢跑晚班。”

9月15日，男篮世界杯决赛在五棵松华熙凯迪拉克中心举行，球迷现场观赛热情高涨，散场后人山人海的观众排队打车还成为部分观众热议的焦点。

除了体育赛事、演唱会等常规晚间项目，“夜经济”还延伸到了儿童剧院。《证券日报》记者发现，今年暑假开始，木偶剧院的演出不局限在白天，增设了晚间19:30的场次；儿童中心剧院也有部分表演场次安排在19:00开始。据工作人员介绍，前来观看晚间演出的大小观众坐满了整个剧院。此外，夜宿动物园、夜宿海洋馆等亲子项目也受到了广泛欢迎。

有不少受访市民对《证券日报》记者表示，除了吃喝，期待更多的景区、剧院、博物院等场所能够延长营业时间。

北京市统计局近日发布北京夜间消费调查报告显示，最受青睐的消费形式要数美食餐饮，有73.2%的夜间消费人群把票投给了美食餐饮。电影和文艺汇演吸引了52%的夜间消费者。32.9%的夜间消费者选择晚上逛书店、图书馆，参观展览等。

驴妈妈旅游网大数据显示，中秋节期间，除传统景点、古迹、主题乐园备受欢迎外，夜游预订数据增长最为迅速，相关产品预订人次同比增长约44%。

《证券日报》记者梳理近期各地会议公告了解到，为迎接十一黄金周，多个城市正在牵头制定夜间消费攻略指南。相信随着各地对夜间经济业态的不断重视和丰富，“夜经济”和国庆节也会碰撞出不一样的火花。多位受访专家表示，中秋国庆双节期间餐饮、庙会、歌会、赛会、展会等各式各样的文体娱乐活动，将给服务行业带来新的发展机会。

持续发展需创新和规范并举

值得一提的是，各地为提高夜间消费便利度和活跃度，持续创新改善夜间交通、安全、环境等配套设施。

入秋以后，天气转凉，为了推进夜间经济持续健康快速发展，部分北方城市开始探索夜市四季运营模式。

例如，天津市近日出台了“夜间经济街区可持续高品质发展2.0版”的实施方案，鼓励各个夜市盘活资源，将室外经营向室内转移。积极探索夜市四季常态的运营模式，在秋冬季节，持续为市民打造休闲去处。

除了气候因素，“出得去，回得来”也是市民参与夜间活动的重要因素。

据《证券日报》记者了解，针对消费者反映的夜间交通问题，各地也在逐步改善。

例如，北京实施延时运营方案，每逢周五及周六，地铁1号线、2号线沿线各站末班车发车时间推迟到次日零时30分以后；广州印发《广州市推动夜间经济发展实施方案》，将延长地铁、公交的夜间运营时间，增加夜间停车位、的士候客点、夜间公交线路。

中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东建议，发展夜间经济还要注意消防安全，特别是人口密集地区。对于上班族来说要注意调整夜间生活和白天工作之间的关系，避免顾此失彼；对于商家来说要降本增效，合理安排夜间用工和时长，在满足消费者夜间多样性的需求的同时，不过度增加成本负担。

“夜间经济是一种新的业态，在挖掘消费潜力的同时，需要做好充分的市场调查和成本收益分析，同时考虑到可持续性，防止出现盲目跟风的情况。”刘哲提醒。（记者刘萌）

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