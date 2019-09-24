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国家能源局：两头发力 取暖季保障好天然气供应

2019年09月24日08:36  来源：中国青年报
 

　　北方地区的供暖季即将到来，天然气保供又成了人们热议的话题。国家能源局局长章建华近日在新闻发布会上表示，目前中国天然气需求和国内产量相比还有一些差距，但他同时承诺会“从供给侧和需求侧的角度两头发力，争取把冬季取暖季的天然气供应保障好。”

　　推进北方地区冬季清洁取暖是党中央、国务院作出的重大决策部署，也是一项重大的民生工程、民心工程。2017年开始，国家能源局会同国家有关部门，还有北方地区有关省份一起组织实施《北方地区冬季清洁取暖五年规划》，两个取暖季过去，效果显著。

　　国家能源局电力司司长黄学农表示，截至目前，北方地区冬季清洁取暖率综合达到了50.7%，相比2016年提高了12.5个百分点，替代的散烧煤约1亿吨，京津冀及周边“2+26”个城市的清洁取暖率更高，达到72%。

　　“实施清洁取暖以来，北方地区秋冬季的雾霾天数下降、空气质量达标天数逐年增加，特别是京津冀地区的空气改善更加明显。”黄学农说，实施北方地区清洁取暖这项工作有明显的经济和社会效益，不光改善了空气质量，人们的生活品质也得到很大提升。

　　据统计，清洁取暖以来，北方地区多个省份散烧煤消费大幅下降。减排二氧化硫78万吨、氮氧化物38万吨、非化学有机物14万吨、颗粒物153万吨，清洁取暖已经成为北方地区大气污染物减排的重要抓手。

　　与此同时，“煤改气”作为推进清洁取暖的重要工作，在实施过程中，一些地方也遇到了一些问题。对此，黄学农回应，在城镇和农村地区要因地制宜科学地选择清洁取暖技术路线，坚持问题导向的同时要加大保障能源供应的政策支持力度，“我们要坚决守住确保人民群众安全温暖过冬的底线，充分发挥我们国家和地方政府清洁取暖协调机制的作用，有力有序开展工作，杜绝一刀切”。

　　“‘煤改气’必须做到三个到位”，黄学农说，一是气源保障要到位，二是管道建设的基础设施要建设到位，三是安全保障措施必须到位。在这三个到位的情况下，才能有序推进煤改气，包括煤改电工程。

　　对于具体的气源保障工作，国家发展改革委新闻发言人孟玮此前表示，下一步，发改委、国家能源局将继续会同有关地区、有关部门、有关企业，在前期已开展工作基础上，从五个方面做好有关保障工作：

　　一是千方百计增产增供。组织上游供气企业安全高负荷生产，调动煤制气企业生产积极性，提前筹措进口资源，全力保障用气需求。已落实资源向北方地区清洁取暖的7个重点省区市倾斜。加快管网互联互通，提高对重点地区资源供应保障能力。特别是要借鉴前两年天然气保供的一些经验做法，督促各相关地区严格落实好“以气定改”。

　　二是严格签订履行合同。主要涉及两个环节，第一个环节是组织上游供气企业与各地全面签订供气合同。第二个环节是组织各地城镇燃气企业与下游用户全面签订供气合同。要督促各有关方面严格按照合同保障供用气，特别是加强签约履约的信用监管，确保合同执行到位。

　　三是建好用好储气设施。压实地方政府、上游供气企业、城镇燃气企业在储气设施建设方面的责任，统筹规划，合理布局，加快开工建设运行一批储气设施，入冬前能储尽储，增强调峰保供能力。

　　四是细化做实应急预案。督促各地和上游供气企业细化完善“三个一亿方”用户调峰能力，确保民生用气需要。指导各地针对管网事故、极寒天气等突发事件，做好应急保供预案，确保天然气安全稳定供应。

　　五是压紧压实各方责任。督促各地切实承担保障民生用气的主体责任，供气企业严格履行保障天然气安全稳定供应的主体责任，按照责任分工，加强协调配合，确保不出问题。（记者张均斌）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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