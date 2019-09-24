弘扬精益求精的工匠精神 激励广大青年走技能成才技能报国之路

新华社北京9月23日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对我国技能选手在第45届世界技能大赛上取得佳绩作出重要指示，向我国参赛选手和从事技能人才培养工作的同志们致以热烈祝贺。

习近平强调，劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。要在全社会弘扬精益求精的工匠精神，激励广大青年走技能成才、技能报国之路。

习近平指出，我国将举办2021年上海第46届世界技能大赛。要做好各项筹备和组织工作，加强同各国在技能领域的交流互鉴，展示我国职业技能培训成就和水平，努力办成一届富有新意、影响广泛的世界技能大赛。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，技能人才是国家的宝贵资源，是促进产业升级、推动高质量发展的重要支撑。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，更加重视技能人才培养，实施好职业技能提升行动，紧扣需求发展现代职业教育、办好技工院校，完善技术工人职业发展机制和政策，使更多社会需要的技能人才、大国工匠不断涌现，依托大众创业、万众创新，促进新动能成长壮大和就业增加。同时，要加强技能领域国际合作，做好第46届世界技能大赛筹办工作，推动形成广大青年学习技能、报效国家的浓厚氛围。

第45届世界技能大赛参赛总结大会23日在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在会上宣读了习近平重要指示和李克强批示并致辞。他在致辞中指出，技能人才是我国人才队伍的重要组成部分，要采取更加有力的措施为广大技能劳动者成长成才创造条件。要开展大规模职业技能培训，健全培养、使用、评价、激励机制，全力办好在上海举办的第46届世界技能大赛。希望参赛选手坚守初心，在技能成才、技能报国的道路上取得更大成绩，作出更大贡献。

世界技能大赛每两年举办一届，被誉为“世界技能奥林匹克”。今年8月，在俄罗斯喀山举行的第45届世界技能大赛上，我国选手共获得16金14银5铜和17个优胜奖，位列金牌榜、奖牌榜、团体总分第一名。第46届世界技能大赛将于2021年9月在上海举行。

《 人民日报 》（ 2019年09月24日 01 版）

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