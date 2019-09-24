庆祝中华人民共和国成立七十周年大型成就展在京开幕

本报北京9月23日电 （记者姜洁）9月23日，“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”开幕式在北京展览馆举行。中共中央政治局常委、国务院总理李克强出席开幕式并讲话，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁主持开幕式并宣布成就展开幕。

上午10时，开幕式开始。全场高唱中华人民共和国国歌。

李克强在讲话中指出，展览全面反映了新中国成立以来，中国共产党团结带领全国各族人民确立社会主义基本制度、开辟中国特色社会主义道路、推进社会主义现代化建设的伟大实践、辉煌成就和宝贵经验。展览全面展示了以毛泽东同志、邓小平同志、江泽民同志、胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人开创历史、继往开来，带领全国各族人民拼搏奋进取得的一个又一个伟大成就；全面展示了党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义进入新时代。展览忠实记录了70年来中华大地的沧桑巨变，生动显示出我国经济实力、综合国力实现历史性跨越，主要经济指标占世界的比重大幅提高，人民生活极大改善，获得感幸福感不断增强，我国国际地位和影响力持续提升，为人类和平与发展事业作出了应有的积极贡献。

李克强说，70年的辉煌成就，让我们备感自豪，夺取新的更大胜利，需要我们倍加努力。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，集中精力做好自己的事，用实干和奋斗创造新的历史伟业。中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，仍是世界上最大的发展中国家，发展是解决我国一切问题的基础和关键。我们要坚持以经济建设为中心，贯彻落实新发展理念，加快发展新动能，确保经济运行在合理区间，推动高质量发展。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。要全面深化改革，持续推动“放管服”改革，打造市场化、法治化、国际化营商环境，更大激发市场主体活力。实施积极主动的开放政策，推动经济全球化进程。增进人民福祉是一切工作的出发点和落脚点。要坚持在发展中保障和改善民生，促进社会公平正义，让人民过上更好日子。

李克强说，伟大事业需要继续砥砺实干。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，为实现“两个一百年”奋斗目标、把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

许其亮、杨洁篪、黄坤明、蔡奇、王东明、肖捷、赵克志、刘奇葆、何立峰、李作成、苗华出席开幕式。

中央党政军群有关部门负责同志、首都各界群众和驻京部队官兵代表等约1000人参加开幕式。

成就展分为序厅、屹立东方、改革开放、走向复兴、人间正道5个部分。

《 人民日报 》（ 2019年09月24日 02 版）

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