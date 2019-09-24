中消协发布2019国庆消费提示

人民网北京9月24日电（邢郑） 记者从中消协获悉，为了让广大消费者度过一个舒心、愉快的国庆假期，中国消费者协会根据近年黄金周期间的消费热点和消费纠纷重点，提醒消费者理性消费、文明出行、依法维权。具体提示如下：

一是安全出行最重要，有备无患保平安。消费者在假期前要做好充分的准备，无论是外出旅游还是本地消费，都要保护好自己的人身和财产安全，防止伤害和偷盗情况的发生。外出旅游要关注景区游客流量情况，服从限流要求，保障老人和孩子的安全。对有风险的旅游和游乐项目慎重选择。节日期间是消费者自驾出行的旺季，也是交通拥堵、事故高发的时期，自驾出行要提前做足安全准备，出行前要检查车辆状况，进行必要的保养维护和检测，携带相关急救用品和药品，合理安排出行线路，避免疲劳驾驶。要注意高速公路通行信息，在发生交通拥堵时，要服从公安交管部门的疏导和提示，确保安全出行。在旅游过程中，要尊重当地习俗，同时也要维护自身的人格尊严不受侵犯。要积极配合公共场所应急预案，及时应对突发情况。

二是旅游预订要确认，合同事项要知情。国庆假期正是秋高气爽的旅游出行好时节，消费者选择旅行社出行时，要提前选择正规旅游市场主体，以保证所选择旅行产品的合理价格和项目。一旦选定旅行社和旅游产品，应认真确认吃住行、景点、保险等相关具体事项，拒绝商家推销名不符实的旅行产品。消费者在线预订旅行产品的，还应考虑黄金周期间出行人流集中，部分热点区域包括景点门票、住宿等场所供不应求的现状，建议消费者提前了解景区门票及限流情况，部分景点只接受在线预订或者预约服务的，尽量提前预订并及时确认，对景区的限制性条款应当事先知晓。所预定的宾馆饭店等场所也要事先向商家确认，避免出现进不了景区、住不了酒店等问题。要注意区分网络订房电话和实际酒店的电话，有些电话只是网络上中介或平台的电话，消费者最好直接联系到酒店确定住宿预订成功。同时警惕网络预订是否存在不合理的附件条款和选项。外出就餐要事先问清单价、数量、计量单位、相关服务费用等内容，做到心中有数。

三是景区购物当谨慎，选择商品要三思。黄金周期间，很多消费者喜欢到旅行目的地购买旅游纪念品或其它高价值商品，如果需要选择旅游纪念品应到正规商家选购，不轻信商家的夸大宣传，对于不熟悉的高价值商品应三思而行，从正规渠道购买，多选择商家进行比较。谨防不法商家以新中国成立70周年、国庆的名义，推销假冒伪劣产品。

四是商家促销看究竟，公平交易需理性。国庆假期正值商家“金九银十”的销售旺季，各类商品的促销打折吸引消费者的方式五花八门，建议消费者在购买商品时，应事先掌握想购买的商品和服务的价格情况，做到明辨商家打折行为，理性对待各类优惠促销，做好前后对比和货比三家，按需选择商品和服务。网购商品应与商家约定送货或安装时间，防止商家因量大无法及时送货或耽误无理由退换货的时间。对虚假折扣或强制交易保留好相关证据以便及时维权。出境旅游不要付给被索要的小费。

五是依法维权讲证据，保留凭证好求偿。消费者在节日期间购买商品或接受服务，采取线上或线下的形式，外出旅游还是消费购物。都应及时向商家索取并妥善保管购物发票、小票、电子交易等有效凭证，详细注明商品的名称、规格、特征等信息。扫码付款保留好截图内容。一旦发生消费纠纷，要积极与商家协商，协商不成应通过向当地行政部门，或就近向消协组织投诉，依法维护自身权益。

六是节日饮食尚节俭，食品安全莫松懈。国庆黄金周期间适逢秋季，也是容易发生肠道疾病和传染病的高发期，就餐时注意就餐卫生和安全。建议消费者在外出就餐时以安全卫生为根本，选择食品卫生安全等级评定高的商家，尽量选择热加工的菜品。不暴饮暴食，饮食清淡，节约为要，合理膳食。选购预包装熟肉制品、奶制品要注意查验保质期限等信息，从手感、感官等方面仔细区分。

七是老年消费陷阱多，谨防忽悠防受骗。国庆黄金周期间，正值传统的重阳节日，在此提醒广大老年消费者和子女，谨慎对待各类针对老年消费群体的商品营销行为。要注意2019年6月10日国家市场监管总局发布的《保健食品标注警示用语指南》中明确规定，自2020年1月起，保健食品警示用语在商品最小包装物主要展示版面的占比不应小于其所在面积的20%。谨记“保健品不能代替药物治疗”。同时要防范保健品夸大和虚假宣传，个人网络账户等信息泄露导致的电话及上门骚扰，低价旅游团暗藏吸金陷阱等问题。特别提示老年消费者，很多行业和商家在购票、预约、购物等方面推出电子结算后，很多老年消费者因没有使用电子结算的习惯，而导致购物结算受阻，请老年消费者提前做好准备，避免购物时“添堵”。对于拒收现金的行为要积极向有关部门反映。也希望相关行业和商家从关爱老年人的角度出发，采取灵活的方式，提供便利的购物及结算服务。

(责编：杨曦、付长超)