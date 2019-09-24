未来养老金够不够？财政部回应：养老金发放有保证

人民网北京9月24日电（张玫） 24日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在梅地亚中心二层新闻发布厅举办首场新闻发布会。财政部部长刘昆介绍我国养老保险运行情况时指出，目前我国养老保险基金运行总体平稳，养老金的发放是有保证的。

刘昆表示，截至去年底，全国企业职工基本养老保险基金收入3.8万亿，支出3.2万亿，当年收支结余近6千亿，累计结余超过了4.8万亿。

对于采取了哪些措施来确保养老金的足额按时发放，刘昆介绍，中央财政主要是从提、划、补、改四个方面入手，推动养老保险制度朝着更加公平和可持续方向发展。

他表示，第一个方面是“提”，提高中央调剂比例，解决个别省份的压力问题。2019年，为了进一步均衡地区间的基金负担，中央调剂比例上升到3.5%，调剂规模6300亿元，西部或老工业地区获益1500多亿元，有效解决了他们的困难。

第二个政策是“化”，就是国有资本化转充实社保基金。刘昆透露，目前53家中央企业和14家中央金融机构，已经划转社保8600亿元。地方层面也开展了前期准备工作。今年7月，经国务院常务会议通过，将在全国全面推开。

第三是“补”，加大对基本养老保险基金的补助力度，并重点向中西部和老工业基地倾斜。据刘昆介绍，今年财政补助养老保险基金5285亿元，同比增长9.4%，增幅是很大的。今后还要加大补助力度。

第四是“改”，深化制度改革。刘昆表示，按照中央的要求，在省级统筹的基础上，加快养老保险在全国统筹的进度，建立健全基本养老金合理调整机制。进一步完善城镇职工和城乡居民的基本养老保险的制度。

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