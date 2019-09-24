一个省级经济薄弱村在新时代的“美丽蜕变”

“唠起家常话很多,心里装着村里的事。”这是江苏省连云港市东海县桃林镇各庄村村干部、村民对驻村第一书记王进友最直接的评价。2017年底,作为驻村第一书记和帮扶工作队队员,王进友开始帮扶桃林镇各庄村,各庄村是“十三五”省定经济薄弱村,村内建档立卡低收入户108户、236人。这对于一直从事税务工作的王进友来说,既是难题也是考验。他不负众望,仅用一年半时间就让各庄村摆脱了“贫困村”的头衔。如今,走进各庄村,整洁的村容村貌、鳞次栉比的小楼、整齐划一的蔬菜大棚,到处充满发展的生机与活力。

建好基础设施,为各庄村铺平“致富路”

各庄村位于桃林镇东北部,地理位置偏僻。扶贫伊始,村“两委”召开村民大表大会讨论致贫原因,大家一致认为道路基础设施是制约全村脱贫的最大“瓶颈”。要想富,先修路,修路成了摆在工作队面前的头等大事。“不修路,村民购买的农机都宁愿放在隔壁村也不愿回村,更别提村子想发展产业了。”王进友说。

通过多次调研论证,位于各庄村东北角年久失修的农桥及张陈自然村通往镇区的土路成了首个需要攻克的“拦路虎”。村委会主任张文金说道,“这‘一桥一路’是顽疾。这桥是‘水漫桥’,每逢下雨必被淹,曾经闹出过外地车打电话求救,说下雨桥没了的‘笑话’;这路在村民眼中是‘断头路’,与之交界的隔壁洪庄镇道路于2016年就已完工了,而路这边还是晴天一身灰,雨天一身泥。”

为了打好脱贫攻坚“一桥一路”第一枪,深知一个人的力量是不够的王进友,主动向后方单位东海县税务局汇报情况,会同东海县税务局积极协调公路、交通、乡镇管理部门,通过项目争取与自筹认捐等方式,成功解决了资金难政策难的问题。开工前通过倾力服务协调,倒排日程,科学安排施工,确保项目按进度推进。

陈廷起今年66岁,是一名老党员,平时最大的爱好是作“打油诗”,工程完工的时候,他特意到工作队表达谢意“水漫桥,昔日下雨常懊恼,政府修桥心敞亮。断头路,今日铺上水泥道,村民心中乐陶陶。” 他说这也是大家共同的心声。

道路通,百业兴。路修好以后,为村内经济迅速发展创造了有利条件。帮扶工作队多方筹款,兴建农机机库,用于村民闲置农机的统一存放保养、集中管理调度,每年为村集体增收近4万元。村民代表张成表示,“我们的农机收割队也能回家了,以后再也不用‘流浪在外’了。”

自驻村扶贫以来,在东海县委组织部、扶贫办、税务局、卫健委的大力支持下,共协调筹集资金160余万元,新建村卫生室、党群服务中心各一栋,先后修建2565平方米农村道路,翻建农桥2座,新建农村机库1座,改建供电交通等配套基础设施,夯实了村集体经济发展的基础,得到了村民的高度认可和赞许。

聚焦产业升级,为各庄村带来“致富经”

基础设施靠政策,脱贫致富靠产业。借助新建改造的基础设施,西红柿、西葫芦、丝瓜等农产品大棚种植直接带动全村近300人就业,年销售超1000万元,人均年增收3500元,10栋村集体的蔬菜大棚每年增加集体年收入20万元,“爱心”净化水厂收入4万元,育苗基地收入3.5万元,顺利实现贫困村出列。

“以前想发展产业却不敢发展,现在路好了,村民致富更有奔头了。”王进友表示,各庄村蔬菜种植有三高特点:一是硬件高标准,大棚单体长160米、宽27米、高4米,配备自动卷帘机、滴灌、补光灯等设备。二是技术高水平,由村里出资外聘技术员,邀请本地及外市技术员给村民开展技术服务,定期举办技术讲座。三是产品高品质,无公害蔬菜肥料主要是有机化肥、发酵鸡粪,在种苗选择、农药的使用上严格按无公害、绿色环保的规定执行。据了解,各庄村通过农民专业合作组织来推进无公害标准化生产,组织规模化生产经营。每逢销售旺季上海、苏锡常、南京、山东等地客商都云集在桃林蔬菜批发市场,点名购买各庄村蔬菜。

依托北芹蔬菜交易市场,村里先后流转土地810亩,建成温室蔬菜大棚100栋,其中10栋为村集体领办,由村集体出资购买服务的形式,吸纳建档立卡贫困户24户就业。各庄村党支部书记张华介绍,当初决定发展种植产业的时候部分村民心底打鼓,担心销路不好技术不到位,他和帮扶工作队挨家挨户做工作,由村干部带头做试验,到北芹村学技术,在自己地上种植起来,蔬菜到市场就卖出了好价钱,首战告捷也让村民看到了蔬菜种植的致富前景。现如今,蔬菜种植已成为各庄村特色产业,以小西红柿为主导的蔬菜种植产业在村里发展壮大,成为精准扶贫的大产业,走出了一条特色产业带动村民脱贫致富的新路径。

情系留守儿童,为各村庄营建“儿童之家”

乡村发展,产业旺是基础,党建是保障。为此,王进友在村里推行固化党务、村务活动时间,每周三定期研究重要事项、进行“三务”公开、处理村级事务。每次他都准时列席,全程监督,当好“两委”班子参谋助手。在给村党员上党课时,结合调查走访,针对村内留守儿童居全县前列的现状,提出“关爱留守儿童”的计划,并以此为契机进一步提升党建工作质量,把各庄村党支部打造成为助推乡村振兴的坚强堡垒。

据了解,在村综合文化活动室,按照一室多用、分区布局、分时使用的原则,设立留守儿童活动室,周末向留守儿童开放,提供阅读和文娱活动的场所,联合东海县税务局利用寒暑假期和节假日开展“爱心妈妈,相伴成长”活动,丰富了留守儿童节假日的生活。同时,建立留守儿童走访联系制度,以村组干部、工作队员分片负责的方式,对24名留守儿童家庭进行走访联系,不定期了解他们的学习和生活情况,帮助解决实际困难,先后投入资金5万多元,购置健身器材,修建健身休闲场地。

在各庄小学举行的“党旗飘扬在基层——爱心妈妈在行动”活动中,为孩子们送去了节日的祝福和学习用品;“微心愿 梦行动”集中认领活动中,东海县税务局爱心妈妈团队认领了24名留守儿童心愿……“农村留守儿童作为一个特殊的群体,与其他孩子相比,他们更容易产生自卑心理,甚至自暴自弃,丧失信心。”各庄小学校长解晓磊介绍,近年来,帮扶工作队和东海县税务局开展“爱心妈妈,相伴成长”专项行动,定期开展的丰富多彩的主题活动不仅拓宽了留守儿童的视野,还让他们感受社会各界的爱与支持。

千盏灯火收眼底,万家忧乐系心头。王进友带着真情带领各庄村脱贫,得到村民的一致认可,每每提到王进友,村里的群众都会竖起大拇指,说“王书记真是个好人,带着我们各庄实现了美丽蜕变”。(李宝亮、王立国)

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