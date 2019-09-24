新疆深化小麦收储制度改革 “优质优价”得以体现

新华社乌鲁木齐9月24日电（记者孙少雄）眼下，新疆冬小麦收购基本结束，春小麦收购正有序进行。随着小麦收储制度改革不断深化，当地优质小麦收购价格较去年上涨，“优质优价”得以体现。
记者从自治区粮食和物资储备局了解到，截至9月21日，全区已累计收购小麦246万吨，符合市场需求的优质小麦收购价格明显提升，昌吉回族自治州等多地生产的优质冬小麦，平均收购价格每公斤较去年上涨0.05元—0.1元，种粮农民收益得到保障。
今年是新疆实施小麦收储制度改革的第二年，全区继续实施政府引导、市场定价、生产者补贴、多元主体收购、优质优价、优质优补、应急托市收购政策，小麦收购价格由各收购企业依据市场行情自行确定。
小麦收购工作启动以来，当地政府积极发挥国有粮食购销企业市场引导作用，同时鼓励小麦粉加工厂、粮食经纪人等多元主体入市收购，激发市场活力，形成良性竞争，为小麦销售实现优质优价创造积极有序的市场环境。
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