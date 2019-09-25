70年 经济社会跨越式发展（权威发布）

数据来源：国家统计局（视觉中国）

本报北京9月24日电 （记者韩鑫）24日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举行首场新闻发布会。国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆，财政部部长刘昆，中国人民银行行长易纲介绍了70年来推进中国经济平稳健康可持续发展的有关情况，并回答记者提问。

“70年来我国经济社会实现跨越式发展，特别是党的十八大以来，各项事业取得历史性成就，发生历史性变革。”宁吉喆说。

社会生产力极大解放和发展。1952年—2018年，我国GDP从679.1亿元跃升至90.03万亿元，实际增长174倍；人均GDP从119元提高到6.46万元，实际增长70倍。

综合国力、社会生产力、人民生活水平大幅提升。我国已成为世界经济第二大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国、服务贸易第二大国、使用外资第二大国、对外投资第二大国。2018年我国居民人均可支配收入比1949年实际增长59.2倍。

经济、社会和生态文明建设协调推进。70年来，我国固定资产投资持续快速增长，2018年末，我国铁路营业里程13.2万公里，其中高速铁路3万公里，分别居世界第二和世界第一。工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

对全球经济贡献作用凸显。目前，中国经济增长对世界经济增长的贡献率达30%左右，居世界首位。

“70年来，我国财政实力日益壮大、公共财政体系逐步完善。”刘昆说，全国财政收入从1950年的62亿元增加到2018年的183352亿元，年均增长12.5%，增长了近3000倍。财政“蛋糕”不断做大，财政公平公正性也日益突出，人民群众越来越多地享受到了改革发展成果。

易纲表示，目前，我国已有4500多家银行业金融机构，130多家证券公司，230家保险公司。金融业总资产300万亿元，其中银行业268万亿元，规模居全球第一。另外，外汇储备余额3.1万亿美元，多年来居全球第一。

近年来，世界经济复苏乏力，外部不确定性因素也在增加。在这一背景下，如何促进形成强大的国内市场？宁吉喆认为，下一步要在扩大有效投资、促进消费提质扩容等方面下功夫。

不少人关心，目前减税降费政策落实的情况如何。“今年的减税降费规模在我国财政史上是空前的。”刘昆回应，今年1—7月，全国累计新增减税降费13492亿元，其中新增减税11740亿元。分行业看，制造业是受益最大的行业；分类型看，民营经济受益最明显。

减税降费有效激发了市场主体活力，增强了市场信心和经济增长后劲。国家统计局对9省份311家企业的调研显示，在减税红利中，七成以上用于企业研发、技改和扩大再生产再投资，并明显带动企业加大研发投入。

近年来，央行用银行贷款、市场发债、股权融资“三支箭”有效改善了民营和小微企业融资情况。截至今年8月末，普惠金融小微企业贷款余额11万亿元，增长23%，企业综合融资成本较2018年平均水平下降超过1个百分点；从市场发债来看，支持66家民营企业发债488亿元，以此撬动上千亿元的民企发债，使得民企债券发行不仅能发得出去，而且在发行利率上有所降低。

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 02 版）

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